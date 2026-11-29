Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: la classifica dei segni

Cosa succederà ai dodici segni zodiacali nella prima settimana di dicembre? Scopriamolo con l'oroscopo della settimana di Paolo Fox.

La prima settimana di dicembre porta con sé il desiderio di cambiamento accompagnato dalla necessità di fare chiarezza. Il Sole prosegue il suo transito in Sagittario mentre Venere, passando dalla Bilancia allo Scorpione il 4 dicembre, dona una sfumatura più intensa ai sentimenti. Mercurio, ancora in Scorpione per gran parte della settimana, entra in Sagittario il 6 dicembre. Il suo passaggio richiama il desiderio di guardare oltre e comunicare con maggiore apertura.





Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro





Ariete: La settimana si apre con energia e voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro puoi trovare lo slancio per affrontare una questione rimasta in sospeso o proporre un'idea che tieni da tempo nel cassetto. In amore i primi giorni di dicembre favoriscono il dialogo mentre da venerdì potresti sentire il bisogno di maggiore profondità e coinvolgimento. I single dovrebbero lasciarsi sorprendere senza cercare conferme immediate.



Toro: La prima settimana di dicembre invita a guardare con maggiore attenzione ai rapporti personali. In amore potresti desiderare certezze e risposte più chiare. Sul fronte lavorativo è il momento di consolidare ciò che hai costruito evitando decisioni dettate dalla fretta. I single potrebbero avvicinarsi a una persona capace di suscitare interesse.



Gemelli: La comunicazione sarà il tuo punto di forza. Nella prima parte della settimana potresti dover affrontare un confronto o recuperare un dialogo interrotto. Sul lavoro le idee non mancano ma sarà importante trasformarle in progetti concreti. In amore cerca di non lasciare troppe cose in sospeso.



Cancro: Settimana da vivere senza lasciarsi condizionare troppo dalle preoccupazioni. Nel lavoro potresti avere bisogno di riorganizzare gli impegni e stabilire quali siano le priorità. In amore, Venere in Scorpione favorisce la ricerca di complicità e vicinanza. Per i single può nascere una curiosità interessante.





Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione





Leone: La settimana può regalare nuove motivazioni soprattutto sul fronte lavorativo. Hai voglia di dimostrare quanto vali e di ottenere riconoscimenti ma sarà importante non trasformare ogni confronto in una competizione. In amore c'è bisogno di attenzione reciproca: non dare per scontato chi ti è vicino. I single possono vivere giornate interessanti soprattutto attraverso amicizie.



Vergine: Concretezza e organizzazione saranno le tue alleate. Sul lavoro puoi mettere ordine in una situazione complessa e recuperare terreno su un progetto che richiede pazienza. Attenzione a non essere troppo severo con te stesso. In amore potresti sentire il bisogno di maggiore spontaneità perciò non analizzare ogni parola e lascia spazio alle emozioni. Per i single la settimana può portare un incontro attraverso ambienti familiari o conoscenze comuni.



Bilancia: La settimana parte con il desiderio di ritrovare equilibrio soprattutto nei rapporti. Nel lavoro potrebbe essere necessario prendere una posizione più decisa senza cercare continuamente il consenso degli altri. In amore Venere il 4 dicembre si sposta in Scorpione facendo sì che l'attenzione si concentri sulla profondità dei sentimenti e sulla fiducia. Le coppie possono affrontare un discorso importante mentre i single potrebbero scoprire un interesse più intenso del previsto.



Scorpione: Sei tra i segni che possono avvertire maggiormente il cambio di atmosfera della settimana. Venere entra nel tuo segno venerdì 4 dicembre e porta al centro, nella lettura astrologica, desideri, attrazione e bisogno di autenticità. In amore puoi ritrovare entusiasmo ma evita di essere troppo esigente. I single potrebbero vivere un incontro intrigante.





Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2026: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci





Sagittario: Con il Sole nel tuo segno la settimana invita a guardare avanti e a recuperare fiducia. Nel lavoro puoi sentirti pronto a cambiare strategia o a dare maggiore spazio a un progetto personale. Domenica anche Mercurio entra in Sagittario facendo aumentare la voglia di comunicare, viaggiare, conoscere e confrontarti con nuove idee. In amore cerca di non trascurare i bisogni della persona che hai accanto. I single possono vivere occasioni interessanti.



Capricorno: La settimana richiede pazienza e capacità di pianificazione. Nel lavoro potresti dover affrontare una responsabilità in più ma non è il caso di farti carico di tutte le responsabilità. In amore hai bisogno di stabilità ma anche di dimostrare ciò che provi. Un gesto concreto può aiutare a recuperare complicità. Per i single è meglio non avere fretta di definire una nuova conoscenza.



Acquario: Hai voglia di novità e di uscire da una routine che comincia a starti stretta. Sul lavoro puoi trovare una soluzione originale a una questione pratica ma prima di agire valuta bene le conseguenze. In amore sarà importante trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione. Le coppie hanno bisogno di dialogo mentre i single possono essere attratti da una persona fuori dai soliti schemi.



Pesci: La settimana invita a dare maggiore spazio alle emozioni, senza perdere di vista gli impegni concreti. Nel lavoro puoi recuperare fiducia e affrontare con più serenità una questione che ti preoccupa. In amore la seconda parte della settimana favorisce la vicinanza e la voglia di condividere progetti. Chi è single potrebbe riscoprire l'interesse per una persona che conosce già.





Oroscopo Paolo Fox, previsioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre: la classifica dei segni





Quali saranno i segni più fortunati della settimana? Il passaggio di Venere in Scorpione e quello di Mercurio in Sagittario portano nuove occasioni, soprattutto sul fronte dei sentimenti e della comunicazione. Tra i segni che potranno vivere giornate più favorevoli ci sono soprattutto Scorpione, Sagittario, Ariete e Cancro.



Lo Scorpione beneficia dell'ingresso di Venere nel segno che riaccende passione, fascino e desiderio di vivere rapporti autentici. Sarà una settimana interessante anche per rimettere in moto un progetto personale. Sagittario può contare sull'energia del Sole nel segno e da domenica anche sul sostegno di Mercurio: idee, dialoghi e nuove iniziative trovano maggiore spazio. Bene anche l'Ariete che ritrova determinazione e voglia di ripartire, mentre per il Cancro la seconda parte della settimana promette emozioni più intense e la possibilità di recuperare complicità nei rapporti.



Qualche attenzione in più sarà necessaria per Capricorno, Gemelli, Leone e Toro. Capricorno potrebbe risentire del peso degli impegni e delle responsabilità: meglio non cercare di fare tutto da solo. Per Gemelli potrebbe emergere qualche dubbio nei rapporti con relative questioni da chiarire mentre Leone dovrà evitare tensioni e reazioni impulsive soprattutto quando qualcosa non va secondo i piani. Toro, infine, potrebbe avvertire il bisogno di maggiori certezze in amore: pazienza e dialogo saranno fondamentali per evitare discussioni inutili.



Vergine, Bilancia, Acquario e Pesci si preparano invece a una settimana di assestamento. Non mancheranno occasioni interessanti, soprattutto attraverso il dialogo, una migliore organizzazione degli impegni e l'attenzione alle relazioni personali.

