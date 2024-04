Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

4 aprile 2024.

Ariete

Questo inizio di aprile promette bene, soprattutto con la presenza di una Luna favorevole. Molti Ariete stanno sentendo il bisogno di cambiare il loro stile di vita dopo i turbolenti mesi di gennaio e febbraio. È tempo di recuperare energie fisiche dopo un periodo faticoso. Per quanto riguarda l’amore, il fine settimana potrebbe portare emozioni intense o situazioni intriganti da affrontare.

Toro

Si avvicina un periodo astrologicamente impegnativo, durante il quale molti Toro dovranno rimettere a posto ciò che è stato sconvolto nel mese di marzo. Alcuni potrebbero sentirsi privati del tempo necessario per dedicarsi all’amore, mentre altri potrebbero trovarsi in situazioni incerte o confuse con il proprio partner. È importante affrontare le crisi nelle relazioni di lunga data con coraggio, scegliendo di ripartire da zero o di porre fine definitivamente a ciò che non funziona più.

Gemelli

Potrebbero verificarsi momenti di tensione in questi giorni. Anche se da domani Venere porterà un transito più tranquillo, è consigliabile non affrettare le decisioni, specialmente in amore. Potresti sentirti un po’ isolato sia stasera che domani, soprattutto se ci sono questioni irrisolte o tensioni con i familiari. È tempo di affrontare i debiti accumulati e cercare soluzioni concrete. Tuttavia, un oroscopo migliore è in arrivo: oggi e domani sarai pronto all’azione.

Cancro

Questo è un momento di recupero per le passioni, le intuizioni, il lavoro e le grandi novità che potrebbero presentarsi nella tua vita. La prima parte di aprile è favorevole alla nascita di nuovi amori. Potresti trovarti a confrontarti con opinioni diverse dalle tue, il che potrebbe portare a conflitti nelle prossime due settimane. Presta attenzione alle spese domestiche in questi giorni.

Leone

Le giornate a venire porteranno un sorriso sul volto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e i nuovi progetti. Con Venere che inizia un transito interessante e Mercurio e il Sole favorevoli, le sfide saranno affrontate con coraggio e determinazione. Le prime due settimane di aprile porteranno soluzioni positive, specialmente per i progetti e i programmi in corso. Potrebbe essere necessario fare delle scelte importanti nelle relazioni di lunga data, affrontando i problemi irrisolti o aprendo la porta a nuovi amori intriganti.

Vergine

Sebbene la serata possa essere un po’ deludente, è possibile fare scelte importanti con fervore in questi giorni. Marte in opposizione potrebbe causare ansia, ma è essenziale mantenere la calma e evitare conflitti in famiglia o nell’amore. Non lasciarti influenzare da persone che potrebbero metterti in difficoltà. È meglio non rischiare il certo per l’incerto.

Bilancia

Una nuova situazione astrologica potrebbe portare alcuni contrasti, ma tutto ciò che stai affrontando porterà energia positiva nei prossimi mesi. È il momento di liberarsi da pesi o zavorre e prepararsi a un miglioramento dopo un periodo di difficoltà. Assicurati di non aver dato troppa fiducia a persone che non meritavano la tua lealtà.

Scorpione

Nonostante le potenziali tensioni causate dalla Luna dissonante oggi, è importante evitare i conflitti e mantenere un atteggiamento comprensivo. Il fine settimana potrebbe portare migliori opportunità in amore, quindi cerca di rimanere aperto e comprensivo. È normale provare insoddisfazione a volte, ma è importante superarla.

Sagittario

Le giornate a venire saranno produttive e potrebbero portare buoni risultati. Le esperienze vissute in questo periodo formeranno la base per i progetti futuri. Se desideri cambiare vita, è il momento ideale per farlo, anche se potrebbe richiedere un po’ di coraggio. Sfrutta al massimo le tue potenzialità.

Capricorno

Questo è un periodo di grandi decisioni per la maggior parte dei Capricorno. Se stai aspettando risposte, potresti dover attendere la seconda metà di aprile. È probabile che ci siano cambiamenti significativi nei rapporti personali, negli affari o nella residenza. Affronta le sfide con determinazione, anche se potrebbe essere difficile.

Acquario

Oggi la Luna è nel tuo segno, il che ti offre l’opportunità di affrontare le questioni irrisolte con forza e determinazione. Anche se potresti provare frustrazione, è importante difendere i tuoi diritti senza lasciarti abbattere. In amore, mantieni un atteggiamento comprensivo per superare eventuali tensioni.

Pesci

Cerca di eliminare i conflitti e la tensione che alberga nel tuo cuore in questi giorni. Con la Luna nel tuo segno da domani, avrai maggiore vigore per affrontare le sfide finanziarie o familiari. Riconsidera le questioni irrisolte e preparati a trattative e accordi più favorevoli grazie a un oroscopo interessante per questa settimana.