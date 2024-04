Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

3 aprile 2024.

Ariete

L’Ariete è ora più che mai pronto all’azione, anche se persiste una certa tensione di fondo. I nati sotto questo segno sono particolarmente irritabili se non riescono a completare i loro progetti, ma le basi per ottenere ciò che si desidera sono presenti e non c’è più voglia di aspettare. Trovare i collaboratori giusti sarà fondamentale in questo periodo. Se c’è da risolvere un contenzioso legale, è importante non attribuirlo al 2024, poiché si parla di questioni sorte prima di quest’anno. È vero che bisogna tenere un po’ più sotto controllo la forma fisica, si risente di un lieve calo, ma per quanto riguarda i sentimenti, le idee ora sono chiare ed è possibile anche presentare il conto a chi da troppo tempo ha fatto il distratto. Le convivenze e i matrimoni sono favoriti per i più fortunati.

Toro

Oggi bisogna affrontare una Luna dissonante. Non è nulla di impossibile, solo che ora non si ha più voglia di credere nelle illusioni e si avverte la necessità di cambiare vita e riferimenti. C’è chi ha già capito l’antifona e il destino ha comportato cambiamenti radicali. In questo momento sarà indispensabile prestare attenzione all’amore, poiché anche le coppie più forti hanno registrato una lontananza. Quelli che non hanno una storia sono in dubbio sulle relazioni nate di recente. Giove nel segno permette di risolvere questioni legali o personali solo nel tempo e con fiducia, c’è tempo fino al 30 maggio per avanzare un progetto o le proprie difese.

Gemelli

Non mancano tensioni nell’ambiente familiare e le giornate di sabato e domenica saranno di confronto per coloro che hanno vissuto una crisi d’amore. È importante gestire con consapevolezza tutti i nuovi incarichi e le sfide. L’amore non sarà più come prima e i rapporti con Leone, Scorpione e Toro sono cambiati radicalmente. Se una persona è stata lontana, ora è il caso di capire se ancora faccia parte della tua vita. Ci sono cambiamenti radicali anche nella vita lavorativa, con affari possibili a patto, però, che si chiudano progetti e programmi inutili.

Cancro

C’è molta voglia di fuggire via o quantomeno di andare in vacanza per sentirsi lontani dalle preoccupazioni. Chi sogna di stare in un altro luogo non sbaglia, e in tempi stretti si potrebbe anche organizzare una piccola vacanza, con sabato e domenica che saranno giornate interessanti da questo punto di vista. Resta un cielo utile per le buone occasioni, ma bisogna considerare che le prime due settimane di aprile sono in ritardo sui tempi. Non bisogna pretendere tutto e subito. Dal 16 ci sarà una nuova opportunità da sfruttare. C’è solo da attendere, con la persona giusta al fianco sarà più facile.

Leone

Aprile è un mese da combattenti per i Leoni, con sfide vinte e altre da vincere. È importante cercare di compensare i debiti emotivi o morali e recuperare energia. Da venerdì, Venere inizia un transito impetuoso e passionale, che non necessariamente indica la nascita di un amore, ma sicuramente l’esigenza di fare chiarezza. L’amore viaggia in una condizione di disagio che va risolta al più presto.

Vergine

La primavera porta un’aria innovativa, che appare quasi imprudente per coloro che di solito non cambiano strada, opinioni o trend nel lavoro. Tuttavia, da qualche mese, si è immersi in una piena rivoluzione, stanchi di situazioni ripetitive e di discorsi che si ripetono da tempo. È normale ritrovarsi a distanziarsi quando si ascoltano persone in disaccordo o si assiste a litigi in televisione. Alcuni persino rimpiangono i vecchi smartphone, meno interattivi e con meno applicazioni. Ora più che mai si cerca la semplicità. È importante non chiudersi in un isolamento determinato dal nervosismo e fare una scelta consapevole nel lavoro. Le occasioni non mancano, ma ci si sente indecisi perché ci sono troppe opportunità. Le stelle consigliano di non abbandonare il sicuro per l’incerto.

Bilancia

Da una parte si è spinti a fare cose nuove, dall’altra si pensa “ma chi me lo fa fare”? La Bilancia vive spesso emozioni contrastanti, desiderando equilibrio e pace ma accettando anche sfide, detestando la monotonia e chi si ritrova nel caos. Non c’è molto tempo per pensare all’amore, poiché le prime due settimane di aprile sono lontane da sentimenti romantici. Tuttavia, il lavoro chiama e si deve ripartire da zero in certi casi. Le idee che si mettono in pratica ora, entro l’estate, porteranno soddisfazione. Bisogna fare attenzione nei rapporti di lavoro con il segno dei Gemelli, mentre c’è complicità con il Sagittario.

Scorpione

È tempo di emozioni nuove per gli Scorpione, con Marte in ottimo aspetto che permette una rinascita a livello sentimentale. Le emozioni contano molto in questo periodo, anche se va ricordato che non sono molti i nati che hanno avuto facilità nel vivere radicali cambiamenti di recente. È stato importante curare la forma fisica, con conseguenti momenti di disagio. È bene evitare qualsiasi tipo di autocritica che possa degenerare in autolesionismo. Approfondire i legami è utile, e le amicizie che nascono in questo periodo, con Saturno e Marte in ottimo aspetto, saranno importanti.

Sagittario

È in atto una nuova fase della vita sentimentale per i Sagittario. In alcuni casi si lascerà il passato a favore di qualcosa di nuovo, e non è escluso che anche nelle coppie di lunga data ci sia la possibilità di rinnovare l’amore. Molto dipende dal segno del partner e dalla sua disponibilità. Aprile è un mese che non lascia spazio all’inerzia, con intuizioni che valgono molto e un forte desiderio di fare progetti e programmi. Bisogna approfittare delle prossime quarantotto ore se bisogna affrontare questioni importanti, ma nel weekend è bene staccare e tenersi lontani da preoccupazioni e persone pessimiste.

Capricorno

Sono giornate frenetiche per i Capricorno, con alcuni che sono sulle spine in attesa di una risposta che riguarda il lavoro, l’abitazione o un affare in corso. Anche coloro che hanno vinto una sfida e pensavano di ricevere subito proposte, contratti o accordi, pensano che tutto stia andando in ritardo sui tempi. C’è la paura di perdere qualcosa, tempo o denaro in primis. Con un cielo impetuoso, chi ha a che fare con persone poco chiare potrebbe andare in escandescenze. Le giornate di lunedì 8 e martedì 9 saranno da vivere con prudenza da questo punto di vista. Dalla seconda parte del mese, inizieranno le prime conferme.

Acquario

Gli amori che nascono in questo periodo sono interessanti, ma bisogna fare attenzione a non calarsi in storie impossibili. Spesso l’Acquario si innamora di persone lontane, desiderando un amore che lasci libertà di azione. Anche quando si sposa, si pensa “più lontano stai più vicino ti sento”. C’è il desiderio di vivere una sfida lavorativa, ma anche la paura di non farcela. Lo spirito intraprendente del segno è comunque rigenerato in questo momento. Chi ha un’attività in proprio guadagna qualcosa in più, mentre per i giovani arriva una prima buona chiamata. Il fine settimana permette a tutti gli Acquario di vincere una piccola sfida. A coloro che hanno una storia da tanti anni si consiglia di non dare la colpa al partner se la vita sembra monotona, ma di cercare stimoli dentro di sé anziché all’esterno.

Pesci

Iniziamo con il presupposto che il fine settimana porterà confronti positivi, con la Luna nel segno insieme a Marte. Speriamo che ci siano coloro che hanno già concluso accordi, poiché ho ripetuto più volte che entro la fine di maggio è necessario portare avanti progetti significativi e che dopo giugno molti giochi saranno conclusi. Nel frattempo, gli innamoramenti sono favoriti e coloro che non si trovano più bene con il partner cercheranno di rinvigorire il rapporto. È inutile perdere tempo cercando di cambiare gli altri; è meglio accettarli per come sono. In fondo, le differenze possono essere la chiave vincente in un rapporto, anche se spesso guidate dall’attrazione fisica. Non è vero che l’istinto conta più della ragione?