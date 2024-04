Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 aprile 2024.

Ariete

Caro Ariete, le stelle continuano a brillare per te, ma fai attenzione a non eccedere con tutta questa energia. Pondera le tue azioni e evita la fretta. Con tutti i pianeti dalla tua parte, hai il potere di plasmare il tuo destino.

Toro

Cari Toro, affrontate le rivoluzioni nella vostra vita con determinazione. Tagliate i rami secchi e preparatevi a girare pagina. Sul fronte lavorativo, mostrate fermezza e non esitate ad alzarvi la voce se necessario.

Gemelli

È un periodo di crescita positiva per voi, ma Marte porta ancora tensioni. Eliminate lo stress derivante da impegni superflui e ricordate che fare meno può significare fare meglio. Sfruttate il vostro spirito critico per fare scelte amorevoli e consapevoli.

Cancro

Resistete ancora un po’ perché presto arriverà una boccata d’ossigeno. Evitate scelte drastiche in questo momento di confusione. La pazienza sarà la vostra migliore alleata.

Leone

Grandi progetti sono in arrivo per voi, ma attenzione ai rovesci di medaglia. Evitate di entrare in conflitto con i vostri superiori e sfruttate il fascino che Venere vi regala.

Vergine

State liberandovi dai pesi del passato e riscoprendo l’entusiasmo per la vita. Datevi il permesso di qualche follia e godetevi il momento presente.

Bilancia

Il desiderio di cambiamento è irrefrenabile, ma la strada è ancora in salita. Resistete nelle vostre battaglie e il successo sarà vostro. Questo momento turbolento metterà alla prova anche i legami più solidi.

Scorpione

Oggi potreste incontrare conflitti, soprattutto in famiglia. Esercitate pazienza e comprensione nonostante l’agitazione che vi circonda.

Sagittario

Marte potrebbe mettervi alla prova, ma non lasciatevi mettere in un angolo. Tenete la testa alta e non dimenticatevi di lasciare spazio all’amore, che si rivelerà fondamentale in questo periodo.

Capricorno

Anche se sta tornando un’energia positiva, le preoccupazioni non vi abbandonano. Affrontate le sfide con determinazione e siate pronti a superarle.

Acquario

La giornata inizia lentamente ma migliora nel pomeriggio grazie a una bella luna. Apritevi a nuove esperienze e lasciatevi guidare dalle emozioni, soprattutto quelle offerte da Venere.

Pesci

Non lasciatevi abbattere dalla stanchezza e mantenete un atteggiamento ottimista. Le storie iniziate il mese scorso hanno ancora molto da offrire, quindi siate propositivi e aperti alle nuove opportunità che si presenteranno.