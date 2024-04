Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 aprile 2024.

ARIETE

In questi giorni, l’Ariete si trova di fronte a una serie di decisioni cruciali sul fronte lavorativo, con numerosi pianeti posizionati nel segno. Questo periodo è particolarmente propizio per coloro che vivono una grande storia d’amore, poiché è l’opportunità perfetta per espandere i propri progetti e anticipare un’estate di fervore. Tuttavia, l’Ariete potrebbe trovarsi oberato di impegni, rischiando di commettere errori dovuti alla fretta. Non mancheranno comunque le novità. Si consiglia di prestare maggior attenzione alla propria salute fisica.

TORO

La giornata odierna invita il Toro a riflettere su cosa fare in questo periodo e soprattutto nel futuro immediato, considerando che marzo è stato un mese di sfide. Aprile ha portato piccole rivoluzioni nella vita dei nati sotto questo segno. Con Giove nel segno, siamo di fronte a una luce che illumina gli aspetti più oscuri dell’esistenza, costringendo chi ha ignorato a lungo un problema a confrontarlo in modo realistico. La giornata inizia in modo nervoso, ma alla fine si troveranno soluzioni. È importante sfruttare appieno gli ultimi giorni di transito di Giove nel segno.

GEMELLI

Le giornate attuali portano un miglioramento per i Gemelli, con Venere, Mercurio e il Sole favorevoli. Questa configurazione celeste risveglia coloro che hanno atteso a lungo una risposta, così come chi ha sopportato atteggiamenti inaccettabili da parte del partner o di un socio. È un momento in cui alcuni potrebbero decidere di porre fine a situazioni insoddisfacenti, ma si consiglia di non lasciarsi guidare troppo dal risentimento nelle scelte. La giornata odierna è propizia per fissare nuovi obiettivi in vista del transito di Giove nel segno previsto per giugno.

CANCRO

In questi giorni, potrebbero sorgere dubbi da risolvere per il Cancro. Anche se non ci si aspetta di tornare ai conflitti del passato, la prudenza rimane una compagna fedele fino al 16 di questo mese. Le prime due settimane di aprile possono portare indecisioni e perplessità, ma è importante mantenere la calma e avere pazienza, anche se le risposte tardano ad arrivare. Si consiglia di limitare le conversazioni solo a quelle necessarie in una giornata che si preannuncia confusa.

LEONE

Il Leone ha bisogno di ritrovare una tranquillità interiore, anche se la Luna contraria di oggi rende difficile mantenere la serenità. Tuttavia, nel complesso, la settimana si presenta favorevole, con una forte spinta a agire, superare sfide e raggiungere obiettivi prefissati. Non sono escluse novità, rendendo più facile agire a partire da giugno. Coloro che hanno già ricevuto conferme o le riceveranno a breve si trovano in una posizione migliore per affrontare questioni amorose, comprese le coppie in crisi o coloro che si trovano indecisi tra due storie. Con il nuovo transito di Venere, diventa più semplice prendere decisioni senza esitazioni.

VERGINE

La giornata si presenta positiva per la Vergine, con la Luna in un buon aspetto. Molti nati sotto questo segno potrebbero aver preso decisioni o affrontato scelte ponderate. Si consiglia di evitare rischi e di non abbandonare la sicurezza per l’incertezza. Questo consiglio è in linea con la natura prudente del segno e con una maggiore serenità rispetto a marzo.

BILANCIA

È importante capire se ci sono eventuali residui del passato da superare o affrontare. Coloro che da tempo si trovano a confrontarsi con problemi, ritardi o conflitti potrebbero sentirsi particolarmente sotto pressione. Tuttavia, la seconda metà di aprile si preannuncia migliore, quindi è fondamentale cercare di migliorare la propria situazione e, se necessario, prendersi del tempo. Anche se potrebbe non essere facile, evitare polemiche e rivangare il passato per almeno un paio di settimane potrebbe essere la scelta migliore per mantenere la propria stabilità emotiva e affrontare le sfide in modo più sereno.

SCORPIONE

La giornata per lo Scorpione è influenzata da una Luna dissonante, che porta disagio e nervosismo. È fondamentale cercare di superare questi sentimenti senza riversarli sugli altri. Come per il Toro, questo periodo vede molti Scorpioni sospesi tra eventi recenti, sentendosi condizionati dalle circostanze. Nonostante le tensioni, ci sono anche segnali positivi nel cielo astrale. Alcuni nati sotto questo segno dovranno iniziare nuovi progetti o affrontare esami importanti tra fine aprile e inizio maggio. Tuttavia, lo Scorpione potrebbe ritrovarsi in una situazione di ambivalenza, desiderando la tranquillità ma allo stesso tempo attratto dalle avventure rischiose. In questo periodo, è consigliabile evitare polemiche e adottare un atteggiamento cauto.

SAGITTARIO

Il Sagittario, di natura avventurosa, potrebbe desiderare di allontanarsi dalle preoccupazioni e cercare nuove esperienze. È importante che coloro che conoscono bene questo segno rispettino il suo bisogno di libertà e spazio di azione. Non si tratta di egoismo, ma di ricaricare energie e ritrovare la tranquillità interiore. Le previsioni astrali per la giornata sono miste, con validità a metà. Tuttavia, potrebbe essere un momento propizio per fare proposte e pianificare progetti futuri, con particolare attenzione a svilupparli entro maggio.

CAPRICORNO

I primi giorni di aprile non convincono del tutto il Capricorno, che potrebbe essere preoccupato per una persona cara in difficoltà e per risposte che tardano ad arrivare. Si consiglia cautela nelle relazioni con soci, collaboratori o ex partner, per evitare problemi non necessari. Nonostante le incertezze, la Luna in buon aspetto offre una luce di speranza e potrebbe portare soluzioni inaspettate. Tuttavia, fino al 16, è consigliabile non forzare le situazioni e affrontare eventuali dubbi legali o finanziari con pazienza. Alla fine del mese, le idee saranno più chiare, permettendo una maggiore serenità e decisioni più ponderate.

ACQUARIO

Il periodo attuale è caratterizzato da molte tensioni, tuttavia è importante comprendere che non si accettano più condizionamenti. Coloro che hanno accettato situazioni complesse sentono ora una forte spinta a liberarsi da un peso e a far valere la propria natura indipendente e rivoluzionaria. Si sta cercando attivamente una via d’uscita da tutte le situazioni che hanno generato stress e monotonia. È un momento di riflessione profonda, in cui alcuni potrebbero decidere di ricominciare da zero, mentre altri potrebbero semplicemente attendere la conclusione di un contratto per non rinnovarlo o per accettarlo a condizioni diverse rispetto al passato.

PESCI

L’impazienza di vedere cambiamenti è palpabile, ma è importante agire personalmente per realizzarli. Si sa che entro la fine di maggio alcune decisioni dovranno essere prese senza indugi. La giornata odierna si valuta mediamente positiva, con la Luna che favorisce una maggiore lucidità mentale. È un buon momento per fare una telefonata rimandata da tempo o per scrivere una comunicazione importante a una persona influente. I professionisti autonomi e coloro che desiderano portare avanti un progetto lavorativo dovrebbero muoversi con decisione entro maggio. Per quanto riguarda l’amore, è consigliabile cercare maggiore sicurezza e evitare eccessivi stress in questa serata.