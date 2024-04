Oroscopo Paolo Fox 29 aprile: le previsioni per ogni segno zodiacale

Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle per la giornata di oggi? Paolo Fox ci guida attraverso le previsioni astrologiche di lunedì 29 aprile 2024 per ogni segno zodiacale, offrendo preziosi consigli su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Ariete

È il momento di liberarti dalle difficoltà del mese passato e di ritrovare la tua forza interiore. Un nuovo amore potrebbe farsi strada nella tua vita, mentre Venere e Mercurio promettono buone opportunità per chi è disposto a coglierle.

Toro

Con Giove nel tuo segno, quest’anno sarà caratterizzato da cambiamenti radicali e nuove opportunità. Maggio potrebbe portare decisioni importanti sia in amore che nel lavoro. Venere entrando nel segno promette buoni auspici per i cuori solitari.

Gemelli

Dopo un periodo di stagnazione, finalmente inizi a intravedere il recupero. Libera la tua mente dagli ostacoli del passato e preparati a nuove esperienze amorose. Chi ha chiuso una relazione potrebbe fare nuove conoscenze.

Cancro

La Luna in opposizione ti invita a prestare attenzione alle finanze, ma maggio si prospetta importante per i sentimenti. Mantieni la calma per evitare polemiche e concentrati sul lavoro, dove alcune decisioni saranno prese a tempo debito.

Leone

In amore, evita polemiche e dubbi che potrebbero mettere a dura prova le coppie già in crisi. Per i cuori liberi, potrebbero aprirsi nuove opportunità. Sul fronte lavorativo, invece, si prospetta uno spazio libero per esplorare nuove possibilità.

Vergine

La Luna favorevole e Venere attiva portano soluzioni improvvisate e nuove prospettive. Maggio sarà un mese d’azione, soprattutto per chi ha un’attività propria. Anche l’amore riprende quota, riavvicinando persone lontane.

Bilancia

Potresti sentirsi nervoso a causa di progetti che procedono lentamente, ma mantieni la calma. Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci decisioni da prendere o revisioni da fare. Evita piccole polemiche e concentra le energie sulle tue priorità.

Scorpione

Anche se affronti situazioni particolari, le prove si risolveranno entro la fine di maggio. Maggio porterà importanti scelte, anche sul lavoro. Difenditi dagli attacchi e preparati a ricevere conferme sul lungo termine.

Sagittario

Nuove maturità ti permettono di rivedere le relazioni e metterti in gioco. Maggio sarà un periodo importante per rivedere i termini di un amore e fare scelte consapevoli.

Capricorno

Con la Luna nel segno, arriveranno intuizioni utili, soprattutto per le coppie non sposate. Maggio porterà risoluzioni per questioni rimaste in sospeso, sia in amore che nel lavoro. È il momento di parlare e cercare soluzioni, evitando polemiche inutili.

Acquario

Anche se le stelle portano interessanti opportunità, è importante affrontare apertamente i problemi di coppia. Maggio sarà un mese per fare chiarezza nelle relazioni. A livello familiare, evita polemiche e cerca di gestire le questioni con saggezza.

Pesci

Con la Luna favorevole, è il momento di intraprendere nuove iniziative. Maggio potrebbe portare la possibilità di recuperare sentimenti perduti. Non rinunciare all’amore solo perché sei stato solo per un po’, è tempo di voltare pagina e guardare avanti verso nuove opportunità.