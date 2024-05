Milly Carlucci, rotto il silenzio su L’acchiappatalenti: “E’ stato difficile”

Milly Carlucci intervistata da Mio ha parlato del suo nuovo programma L’acchiappatalenti, la cui prima puntata è andata in onda venerdì scorso su Rai 1. La conduttrice ha parlato della sua giuria composta da Francesco Facchinetti, Simona Ventura e Flavio Insinnia. La donna ha affermato che tra di loro non cercano il battibecco, tanto da aver scelto giurati diversi perché ognuno porta un punto di vista differente. Infatti, Milly Carlucci ha dichiarato: “A Facchinetti, probabilmente, visto il suo estro creativo e fuori dagli schemi, piacciono i personaggi più bizzarri mentre Flavio forse preferisce i più talentuosi nel senso puro del termine”. Alla domanda, qual è la parte più impegnativa del programma, la donna ha affermato che è senza dubbio dover costruire il programma da zero.

Milly Carlucci rivela che è stato difficile creare L’acchiappatalenti da zero

Milly Carlucci ha affermato che è stato difficile creare il programma da zero visto che non è mai andato in onda in altre parti del mondo. A tal proposito, la conduttrice ha dichiarato: “allo stesso tempo è stato l’aspetto che mi ha intrigato di più”. La donna inoltre ha parlato delle difficoltà che hanno incontrato a scovare i personaggi convincenti da portate a L‘acchiappatalenti. La conduttrice infine ha concluso che il suo programma non ha niente da spartire con altri talent in onda in Italia se non il fatto che ruotano intorno al concetto di bravura.