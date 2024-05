La Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia ha aderito alla Giornata mondiale dell’Asma

La Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, ha aderito alla Giornata mondiale dell’Asma promossa e organizzata da Global Initiative for Asthma (GINA), dalla Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) e “FederAsma e Allergie”.

Durante la giornata del 15 maggio 2024 i Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Pediatria Universitaria Dottoresse Anna Calò, Claudia Baiardi ed Enrica Manca hanno eseguito gratuitamente una visita pneumologica e una spirometria ai piccoli pazienti di età compresa tra 6 e 16 anni, presso l’Ambulatorio di Pediatria del Policlinico di Foggia.

La Pediatria Universitaria ha desiderato aderire all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere nei cittadini la cultura e la sorveglianza delle patologie respiratorie ostruttive dell’infanzia, essendo queste malattie croniche ad andamento recidivante che, se sottodiagnosticate, a lungo termine possono causare un prematuro declino della funzionalità polmonare, inficiando la qualità di vita del bambino e del futuro adulto.

“Riteniamo che la partecipazione del Policlinico di Foggia a questa importante campagna sia di fondamentale importanza per fornire un adeguato supporto e assistenza ai bambini affetti da asma e alle loro famiglie, contribuendo alla sensibilizzazione e alla prevenzione di questa importante patologia pediatrica” – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico, Dott. Giuseppe Pasqualone, in rappresentanza di tutta la Direzione Strategica.

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica e rappresenta la malattia cronica più rilevante proprio per la sua diffusione, interessando circa 1 bambino su 10 nei Paese Occidentali inclusa l’Italia, in cui il 2% di bambini asmatici soffre di asma grave. E’, quindi, fondamentale informare e sensibilizzare le famiglie e i giovani sulla conoscenza di questa patologia per migliorarne il trattamento.

INFO: Ambulatorio di Pneumo – Allergologia pediatrica –

Email: clinicapediatrica@unifg.it