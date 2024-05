Uomini e Donne, Pierpaolo Siano umilia Ida Platano: “Sono sette anni che fai questo”

Pierpaolo Siano ha asfaltato Ida Platano. Nella puntata di ieri 14 maggio di Uomini e Donne, c’è stato un duro confronto tra la tronista e il corteggiatore campano. Proprio quest’ultimo era molto arrabbiato dopo essersi sentito usato dalla donna che avrebbe avuto reazioni solo per Mario Cusitore e non interessata veramente a lui. Inoltre, Pierpaolo c’è rimasto molto male quando Ida Platano ha messo i due uomini sullo stesso piano affermando di essere delusa da entrambi. Il corteggiatore a questo punto ha preso la parola per scagliarsi contro la donna, accusandola di aver fatto una cosa grave per averlo messo allo stesso livello. L’uomo infatti ha dichiarato: “Hai sempre preferito lui a me”.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano demolisce Ida Platano

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Pierpaolo Siano ha demolito Ida Platano. L’uomo le ha detto di non voler fare la sua ruota di scorta. Parole che hanno ferito la tronista, la quale ha cercato di rispondere alle accuse dell’uomo. La donna infatti ha dichiarato che quando si è recata ad Avellino per riprenderselo era realmente interessata ad approfondire la loro conoscenza. A tal proposito, Ida ha precisato: “Sicuramente ero proiettata da un’altra parte ma ero interessata a te”. Pierpaolo però ha continuato tirando in ballo Maria De Filippi per la quale ha molto rispetto. L’uomo infatti ha detto alla conduttrice che Ida avrebbe tirato fuori il peggio di lui, tanto da essere stufo. Alla fine, l’uomo si è alzato stizzito dalla sua sedia per uscire dallo studio molto arrabbiato non prima di aver detto le seguenti parole ad Ida Platano: “Impara a fare la donna che sono sette anni che fai questo“.