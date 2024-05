Selvaggia Lucarelli, velata difesa a Milly Carlucci dopo il flop de L’Acchiappatalenti

Milly Carlucci è diventata la perla per la Rai. Dopo aver reso Ballando con le stelle un vero successo, ha dato il via ad una serie di show molto simili. Infatti, la conduttrice ha presentato format di successo come Il Cantante mascherato e la prima edizione de L’Acchiappatalenti. Uno show intento a scovare tutti gli artisti che meritano un palco in cui esibirsi dopo essere stati giudicati da un gruppo di veri esperti del mestiere. Ma pare che il programma abbia dimostrato alcune lacune. La prima puntata non ha riscosso il grandissimo successo che tutti speravano. L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci ha faticato ad ingranare come i suoi precedessori. Molti accusano il cast scelto, altri le esibizioni fatte.

Selvaggia Lucarelli dice la propria opinione su L’Acchiappatalenti condotto da Milly Carlucci

Nel corso delle ultime ore Selvaggia Lucarelli ha detto la propria opinione su L’Acchiappatalenti, il nuovo programma in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1. La giornalista e giudice di Ballando con le stelle ha cercato di mettere a tacere le voci di un flop dopo la prima puntata. La donna ha scritto su X le seguenti parole: “Finora non ho mai detto niente come per Il Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire. Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso.” Selvaggia inoltre ha ricordato che Ballando con le stelle in alcune edizioni non ha fatto meglio in termini di ascolti. Una velata difesa a Milly Carlucci per la quale lavora dopo che alcuni stavano già gridando al flop del nuovo programma.