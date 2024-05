Festival Libro Possibile – Presentata la XXIII edizione in programma a Polignano e Vieste

‘Summit’ di autori ed eccellenze del nostro tempo riuniti in Puglia al Libro Possibile 2024.

Oltre 250, tra i più illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere,

firmano le pagine della prossima e attesa XXIII edizione del Libro Possibile 2024, in programma il 10, 11, 12, 13 luglio 2024 a Polignano a Mare (Ba) e il 23, 24, 25, 26 e 27 luglio 2024 a Vieste (Fg).

Al Festival 2024 saranno presenti:

Angelo Battista

Giacomo Battista

Francesca Bellino

Rocco Berloco

Vito Bianchi

Sonia Boccuzzi

Valentina Calabrese, Giuliano Trenti

Alessandro Cannavale

Francesco Casarolli

Anna Cellaro

Mario Cignoni

Federica Dalla Serra

Maria Teresa De Carolis

Stefano De Carolis

Mario De Pasquale

Tony di Corcia

Mauro Di Giorgio

Mara Di Noia

Alessandro Faino

Trifone Gargano

Antonio V. Gelormini, Giandomenico Vaccari

Patrizia Grande

Andrea Guolo, Tiziana Di Masi

Momcilo Jankovic, Attilio Rossetti,

Claudio Lecci, Mariella Di Monte

Cristiano Marti, Livio Tenerelli

Domenico Matarrese

Alice Montanaro

Nando Nunziante

Luisa Parato

Rosanna Quagliariello

Roberto Rha Pagani

Pasquale Rubini

Antonino Russo con Oreste Castagna

Pietro Sisto

Cristiana Tadei

Fabrizio Tatarella

Paola Veneto



Per la prima volta quest’anno, il Libro Possibile ha previsto, in piazza Aldo Moro a Polignano a Mare e a Marina Piccola a Vieste, un servizio di traduzione automatica in tempo

reale (AI-generated real-time translation). Gli utenti possono scegliere di seguire la traduzione nella lingua prescelta leggendola sullo screen del cellulare o ascoltando la versione

audio. Basterà inquadrare il QR code che si troverà sul sito e sulle brochure per seguire il

link che apparirà.



Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app

del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo

reale sul programma.



Media Partner: Sky TG24, Gruppo Norba, TGR, Rai Puglia, Rai Radio3.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e dal Comune

di Polignano a Mare.