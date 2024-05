Manfredonia, Medioevo andata e ritorno, la seconda edizione

Medioevo… Andata e ritorno

II edizione

“Anche quest’anno l’istituto comprensivo “Perotto-Orsini” accoglie con entusiasmo la proposta di collaborazione degli appassionati esperti dell’APS “Contrada Torre dell’Astrologo” per l’allestimento e la realizzazione di una “full immersion” nella storia medievale.

Nelle giornate del 17 e 18 maggio, presso la scuola sec. “N. Perotto”, le classi prime avranno la possibilità di realizzare un vero e proprio viaggio nel tempo. Tra giochi medievali, cibi, spezie, spade e armature, gli alunni, potranno toccare con mano le meraviglie di un’epoca che non finisce mai di stupire.

Il Progetto nasce dall’esigenza da un lato di approfondire aspetti del periodo medievale che rivestono una fondamentale importanza per il nostro territorio e per la sua identità; dall’altro di agevolare la conoscenza e i legami col proprio territorio, con una prospettiva globale ed europea.

Il progetto non vuole essere una lezione di storia, ma al contrario vuole far rivivere la storia e ricostruire un passato che è stato fondamentale per la società odierna, con l’aiuto degli studenti chiamati ad una attiva partecipazione. Ricostruire vuol dire dunque ricerca, perché per rievocare il passato bisogna prima conoscerne tutti i particolari, gli usi ed i costumi, verificando ogni scelta mediante la consultazione di testi o la visualizzazione di miniature, arazzi o riproduzioni di affreschi, che sono in grado di darci uno spaccato molto attento del periodo storico preso in considerazione.”

Prof.ssa Eleonora Petrangelo