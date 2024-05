La Marca: “È arrivato il momento di presentarsi”. Sabato la presentazione dei candidati

È arrivato il momento di presentarsi.

Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 19.30 in Corso Manfredi (Angolo Via Torre delll’Astrologo), vi aspetto per il primo grande momento pubblico di presentazione della mia candidatura e della mia coalizione, “Insieme per Manfredonia”.

Vi racconterò le idee, le cose da fare, le visioni per la città e vi presenterò la squadra di candidati e candidate che hanno scelto di sposare questo mio progetto.

Vi aspetto numerosi, perché solamente tutti insieme possiamo finalmente costruire e sognare un nuovo futuro per la nostra Manfredonia.

Lo scrive su Facebook il candidato sindaco Domenico La Marca