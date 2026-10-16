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Ora solare 2026: consumi del 24% più alti rispetto al periodo dell’ora legale

Con il ritorno dell’ora solare e le giornate che si accorciano, cambiano le abitudini domestiche e i consumi di energia potrebbero aumentare. Secondo un’analisi di Pulsee Luce e Gas basata sui consumi reali degli italiani, nei mesi con ora solare si registra un incremento medio del 24,1% (1) dei consumi energetici, guidato in particolare dalla gestione del bucato (+80,6%) e dall’elettronica (+63,7%). In un contesto in cui la gestione della spesa resta centrale per le famiglie, la consapevolezza e la tecnologia si confermano gli alleati per contenere le spese in vista della stagione fredda.

Milano, 15 ottobre 2026 – Nel prossimo fine settimana torneremo a spostare le lancette un’ora indietro, dando ufficialmente l’arrivederci all’ora legale e il benvenuto all’ora solare. Se da un lato guadagneremo un’ora di sonno, dall’altro l’accorciarsi delle giornate e il cambio di abitudini stagionali portano con sé un impatto diretto sui consumi energetici domestici.

Secondo i dati elaborati da Pulsee Luce e Gas, il periodo di ora solare mostra consumi energetici complessivamente più elevati del 24,1% rispetto ai mesi di ora legale. La differenza è particolarmente evidente per la voce legata al bucato (+80,6%), spinta dal maggior utilizzo dell’asciugatrice e di cicli di lavaggio più frequenti, e per l’illuminazione ed elettronica (+63,7%), complice il buio serale anticipato e la maggiore permanenza in casa. Si riscontrano consumi superiori anche per i dispositivi in standby (+4,7%) e per la gestione della climatizzazione e ventilazione HVAC (+6,4%).

Trasformare la consapevolezza di queste dinamiche stagionali in un vantaggio tangibile è possibile. In un periodo dell’anno caratterizzato da consumi fisiologicamente più alti, adottare un approccio coscienzioso ed efficaci pratiche quotidiane diventa una necessità per tutelare il proprio bilancio.

Ecco qualche consiglio di Pulsee Luce e Gas per alleggerire la bolletta con l’arrivo dell’ora solare:

Gestione intelligente di lavatrice e asciugatrice. I consumi legati al bucato registrano la crescita più alta (+80,6%) durante i mesi in ora solare. Per ottimizzare l’uso dell’asciugatrice, è consigliabile impostare la centrifuga della lavatrice ad alti giri per ridurre l’umidità residua nei capi. È inoltre opportuno concentrare i bucati sempre a pieno carico e prediligere cicli a basse temperature (30-40°C), riducendo notevolmente l’assorbimento energetico. Resta fondamentale prestare attenzione ai propri elettrodomestici, scegliendo i modelli più efficienti.

I consumi legati al bucato registrano la crescita più alta (+80,6%) durante i mesi in ora solare. Per ottimizzare l’uso dell’asciugatrice, è consigliabile impostare la centrifuga della lavatrice ad alti giri per ridurre l’umidità residua nei capi. È inoltre opportuno concentrare i bucati sempre a pieno carico e prediligere cicli a basse temperature (30-40°C), riducendo notevolmente l’assorbimento energetico. Resta fondamentale prestare attenzione ai propri elettrodomestici, scegliendo i modelli più efficienti. Illuminazione ed elettronica a prova di serate in casa. Con il buio anticipato e più tempo trascorso tra le pareti domestiche, i consumi legati ai dispositivi elettronici crescono del 63,7%. Sostituire le vecchie lampadine con soluzioni a LED riduce i consumi fino all’85%. Regolare la luminosità di monitor e TV in base alla luce ambientale e spegnere i dispositivi inutilizzati durante le pause evita inutili dispersioni di energia.

Con il buio anticipato e più tempo trascorso tra le pareti domestiche, i consumi legati ai dispositivi elettronici crescono del 63,7%. Sostituire le vecchie lampadine con soluzioni a LED riduce i consumi fino all’85%. Regolare la luminosità di monitor e TV in base alla luce ambientale e spegnere i dispositivi inutilizzati durante le pause evita inutili dispersioni di energia. Tagliare i consumi fantasma (standby). Nei mesi invernali crescono anche i consumi in standby (+4,7%). Collegare la postazione TV, le console e la scrivania di lavoro a una multipresa con interruttore consente di interrompere l’alimentazione a tutti i dispositivi con un solo gesto alla fine della giornata, azzerando i costi passivi della notte.

Nei mesi invernali crescono anche i consumi in standby (+4,7%). Collegare la postazione TV, le console e la scrivania di lavoro a una multipresa con interruttore consente di interrompere l’alimentazione a tutti i dispositivi con un solo gesto alla fine della giornata, azzerando i costi passivi della notte. Efficienza per riscaldamento e climatizzazione. L’avvio dei riscaldamenti porta a una crescita dei consumi legati alla climatizzazione e ventilazione (HVAC +6,4%). Effettuare la pulizia dei filtri degli impianti e lo spurgo dei radiatori garantisce la massima efficienza. Mantenere le porte chiuse tra gli ambienti ed evitare di coprire i termosifoni permette di diffondere il calore in modo omogeneo senza costringere l’impianto a sovralavorare.

L’avvio dei riscaldamenti porta a una crescita dei consumi legati alla climatizzazione e ventilazione (HVAC +6,4%). Effettuare la pulizia dei filtri degli impianti e lo spurgo dei radiatori garantisce la massima efficienza. Mantenere le porte chiuse tra gli ambienti ed evitare di coprire i termosifoni permette di diffondere il calore in modo omogeneo senza costringere l’impianto a sovralavorare. Prendere il controllo con la tecnologia di Energimetro. Per trasformare le buone abitudini in un risparmio concreto è fondamentale avere piena visibilità dell’energia utilizzata. Tramite il servizio Energimetro sull’app Pulsee, è possibile monitorare in tempo reale l’assorbimento dei singoli elettrodomestici e seguire i suggerimenti dell’assistente virtuale Elio per ottimizzare i consumi e tagliare gli sprechi, ottenendo un risparmio che può arrivare fino al 10% annuo. Energimetro inoltre monitora gli elettrodomestici, consigliando quali sostituire per massimizzare l’efficienza e ridurre i consumi.

Pochi e semplici gesti, uniti alla tecnologia, permettono di affrontare il cambio di stagione e i mesi più freddi con maggiore serenità e controllo. La risposta risiede in strumenti tecnologici che mettono il consumatore al centro, permettendogli di proteggere attivamente le proprie finanze e l’ambiente.