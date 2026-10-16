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Nella prossima settimana le piogge solo sul versante tirrenico?

Intorno al 21 ottobre potrebbe aprirsi una fase più dinamica sull’Europa, con l’ingresso delle correnti atlantiche anche sull’Italia. Le maggiori probabilità di pioggia riguardano versante tirrenico, nord-ovest e Sicilia. Sarebbe un primo segnale di vero autunno, con neve sulle Alpi oltre 2000 metri e attenuazione dell’anticiclone.

Lo scrive MeteoLive.

Molto esigue, invece, le possibilità di piogge sulla Puglia e su tutto il versante adriatico.