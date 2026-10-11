Monte Sant'Angelo

Monte Sant’Angelo, fanno discutere i nuovi lampioni in zona Castello: “Sembra un campo santo”

Redazione11 Ottobre 2026
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Monte Sant’Angelo, fanno discutere i nuovi lampioni in zona Castello: “Sembra un campo santo”

Riceviamo e pubblichiamo

”Spettabile redazione, vogliate condividere l’orrore nei lavori di rifacimento nella zona Castello a Monte Sant’Angelo. Dulcis in fundo questi “meravigliosi pali della luce” a forma di croci. Sembra un campo santo, a quanto i cipressi?”

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Redazione11 Ottobre 2026