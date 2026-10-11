Monte Sant'Angelo
Monte Sant’Angelo, fanno discutere i nuovi lampioni in zona Castello: “Sembra un campo santo”
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Monte Sant’Angelo, fanno discutere i nuovi lampioni in zona Castello: “Sembra un campo santo”
Riceviamo e pubblichiamo
”Spettabile redazione, vogliate condividere l’orrore nei lavori di rifacimento nella zona Castello a Monte Sant’Angelo. Dulcis in fundo questi “meravigliosi pali della luce” a forma di croci. Sembra un campo santo, a quanto i cipressi?”