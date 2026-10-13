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MeteoNetwork Puglia: quasi 60 mm di pioggia a Foggia, Manfredonia quasi a secco

Redazione13 Ottobre 2026
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TEMPORALI SUL TAVOLIERE: QUASI 60 MM DI PIOGGIA A FOGGIA

🌩️ Nel corso del pomeriggio odierno, la ritornante perturbata ha favorito lo sviluppo di intensi nuclei temporaleschi sul Tavoliere, con fenomeni particolarmente accentuati in corrispondenza del capoluogo dauno.

🌧️ Le precipitazioni, a prevalente carattere convettivo, hanno assunto localmente carattere di nubifragio, con intensità molto elevate e accumuli concentrati in un intervallo temporale estremamente ridotto.

📊 La stazione MeteoNetwork di Foggia – Provincia Nuova ha registrato un accumulo prossimo ai 57 mm, caduti quasi interamente nell’arco di circa un’ora.

📡 La distribuzione dei nuclei temporaleschi evidenzia la marcata disomogeneità spaziale delle precipitazioni, con fenomeni particolarmente intensi su settori circoscritti del Tavoliere centrale.

⚡ Un episodio pluviometrico di rilievo, caratterizzato soprattutto dall’elevata intensità delle precipitazioni e dalla rapidità con cui si sono verificati gli accumuli.

Redazione13 Ottobre 2026