MeteoNetwork Puglia: quasi 60 mm di pioggia a Foggia, Manfredonia quasi a secco
TEMPORALI SUL TAVOLIERE: QUASI 60 MM DI PIOGGIA A FOGGIA
Nel corso del pomeriggio odierno, la ritornante perturbata ha favorito lo sviluppo di intensi nuclei temporaleschi sul Tavoliere, con fenomeni particolarmente accentuati in corrispondenza del capoluogo dauno.
Le precipitazioni, a prevalente carattere convettivo, hanno assunto localmente carattere di nubifragio, con intensità molto elevate e accumuli concentrati in un intervallo temporale estremamente ridotto.
La stazione MeteoNetwork di Foggia – Provincia Nuova ha registrato un accumulo prossimo ai 57 mm, caduti quasi interamente nell’arco di circa un’ora.
La distribuzione dei nuclei temporaleschi evidenzia la marcata disomogeneità spaziale delle precipitazioni, con fenomeni particolarmente intensi su settori circoscritti del Tavoliere centrale.
Un episodio pluviometrico di rilievo, caratterizzato soprattutto dall’elevata intensità delle precipitazioni e dalla rapidità con cui si sono verificati gli accumuli.