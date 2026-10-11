Meteo prossima settimana: temperature sotto media sul versante Adriatico
Meteo prossima settimana: temperature sotto media sul versante Adriatico
Dopo il passaggio di una rapida perturbazione attesa sull’Italia lunedì 12 ottobre, gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che da martedì il tempo diverrà più stabile grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, che punterà verso l’Europa centrale e il Nord Italia lasciando, almeno inizialmente, esposta la nostra penisola a correnti orientali relativamente fredde, ma sostanzialmente asciutte. Le temperature potrebbero scendere leggermente sotto la media, soprattutto lungo il versante adriatico. Fra mercoledì e giovedì l’alta pressione si espanderà più decisamente anche verso il Centro-Sud garantendo maggiore stabilità anche al meridione, accompagnata da un successivo generale rialzo termico.
Lo scrive Meteo.it