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Meteo, alta pressione da metà settimana. Ma nel weekend…

Nella parte centrale della settimana il tempo sull’Italia sarà determinato da un campo di alta pressione, garanzia di stabilità atmosferica su tutte le regioni. Le temperature saliranno su valori superiori alle medie del periodo, in particolare sulle Alpi e sui settori occidentale del Paese.

Lo scrive Meteo.it

Durante il weekend del 17-18 ottobre il campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale tenderà ad indebolirsi. L’evoluzione è molto incerta: i modelli più aggiornati suggeriscono un aumento della nuvolosità e della probabilità di piogge soprattutto su Piemonte e Liguria.