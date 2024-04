“Maria De Filippi la chiamavo belva”: parla un’ex autrice di Uomini e Donne

Vanessa Collini ha rilasciato un’intervista a TvBlog dove ha raccontato alcuni retroscena inediti su Maria De Filippi. La donna è stata una storica autrice di Uomini e Donne e tutti i programmi Fascino. Al portale, l’autrice ha affermato di aver interrotta la lunga collaborazione con la vedova di Maurizio Costanzo dopo essersi resa conto di aver trascurato la sua famiglia. Vanessa Collini ha riferito di non aver abbandonato i programmi Fascino non per una questione economica ma perché non riusciva a conciliare i ritmi serrati di Maria De Filippi con la sua famiglia. Infatti, ha dichiarato: “Lavorava sette giorni su sette, 12 ore al giorno. Per un giorno ho tenuto quel ritmo anch’io. Poi mi sono detto ‘Ora voglio rallentare'”

Vanessa Collini svela alcuni retroscena inediti su Maria De Filippi

Intervistata da TvBlog, Vanessa Collini ha riferito che ci sono anche dei momenti di tensione con Maria De Filippi. Infatti, non sono mancate le discussioni anche accese con la nota presentatrice di Uomini e Donne. Proprio quest’ultima non esiterebbe ad urlare contro le persone al telefono per rimproverarle. A tal proposito, l’autrice ha svelato il nome che ha messo alla vedova di Maurizio Costanzo sulla rubrica del telefono: “Maria è una grande lavoratrice, molto generosa ma allo stesso tempo molto esigente”. La donna infatti ha dichiarato di aver fatto parte del ristretto cerchio di persone di cui si circonda tanto da averne beneficiato sebbene poi abbia aggiunto: “quando le cose non vanno bene o vengono gestite come non piace a lei può capitare di ricevere telefonate in cui ti urla contro: “Che cavolo state facendo'”. Per questo motivo, ha ammesso di averla salvata con il nome di belva nella rubrica.