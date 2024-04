Maria De Filippi torna Sanremo 2025 con Carlo Conti? La rivelazione: “Torniamo io e lei”

E’ iniziato da tempo il toto-nome per la conduzione del festival di Sanremo 2025 dopo l’addio di Amadeus. In lizza per la guida della competizione canora ci sono Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nel servizio de Le Iene andato in onda martedì 23 aprile sui teleschermi di Italia Uno, Stefano Corti si è confrontato con i personaggi in pole per condurre il festival di Sanremo 2025. Paolo Bonolis ha detto di essere stato contattato dalla Rai ma di aver declinato l’invito. Anche Gigi D’Alessio non sembra propenso all’ipotesi di guidare il festival facendo notare al giornalista la differenza tra il suo mestiere d’artista e quello di conduttore.

Carlo Conti apre le porte a un Sanremo 2025 con Maria De Filippi

Stefano Corti per Le Iene ha poi interrogato Stefano De Martino per la prossima conduzione di Sanremo 2025. Il marito di Belen Rodriguez ha confidato che al momento non si sente pronto, tanto da ammettere: “Sanremo è un’arma a doppio taglio. Se ti va bene tutto bene, ma se ti va male”. Nel toto-nome non poteva mancare Carlo Conti che l’ha condotto per tre edizioni. Il conduttore fiorentino a Le Iene ha puntato sull’ipotesi di una conduttrice donna, tanto da dichiarare: “Ci sono un sacco di donne bravissime. Maria De Filippi l’ha fatto con me. E’ stato bellissimo. Ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei”. Carlo Conti ha aperto le porte ad un possibile ritorno a Sanremo in coppia con Maria De Filippi. Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire chi condurrà la competizione canora più famosa d’Italia.