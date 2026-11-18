Natale Manfredonia, si rinnova l'appello per ospitare 30 ragazzi ucraini per Natale

Natale di solidarietà a Manfredonia: l'appello alle famiglie

𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔' 𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔: 𝗟’𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗚𝗟𝗜𝗘𝗥𝗘 𝟯𝟬 𝗥𝗔𝗚𝗔𝗭𝗭𝗜 𝗨𝗖𝗥𝗔𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗔𝗟 𝟭𝟳 𝗔𝗟 𝟮𝟵 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

Dieci giorni lontani dalla guerra, per vivere il calore del Natale in una famiglia manfredoniana. È questo lo spirito dell’appello che l’Amministrazione comunale di Manfredonia rivolge alla cittadinanza, invitando le famiglie disponibili ad aprire le porte delle proprie case a circa 30 ragazzi ucraini, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, che saranno ospiti della città dal 17 al 29 dicembre 2026.

L’iniziativa, denominata “Un ponte di amicizia: Vacanze di Natale a Manfredonia”, è promossa dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia APS, nell’ambito del progetto “100x100 Plus”, in collaborazione con l’Associazione “Uniti per l’Ucraina” di Bari. Dopo la positiva esperienza dell’accoglienza dei bambini ucraini in occasione del Carnevale 2026, Manfredonia è chiamata a rinnovare un gesto concreto di solidarietà, offrendo a questi ragazzi non soltanto ospitalità, ma soprattutto la possibilità di trascorrere un Natale sereno, circondati dall’affetto e dal calore di una famiglia.

L’appello è rivolto alle famiglie disponibili a garantire vitto e alloggio ai ragazzi per nove notti, dall’arrivo previsto per giovedì 17 dicembre fino alla partenza di martedì 29 dicembre. Il gruppo sarà accompagnato da quattro docenti ed educatori, per i quali l’Amministrazione comunale sta verificando la possibilità di individuare una sistemazione.

“Manfredonia ha già dimostrato di essere una comunità capace di accogliere e di trasformare la solidarietà in gesti concreti», dichiara il Sindaco Domenico la Marca. «Oggi chiediamo alle nostre famiglie di compiere un nuovo, bellissimo gesto di generosità. Regalare a questi ragazzi un Natale di serenità significa offrire loro qualcosa che va ben oltre l’ospitalità: il calore di una casa, la vicinanza umana e il ricordo di una comunità che ha saputo accoglierli”.

“Dietro questo appello ci sono ragazzi che, come tutti i loro coetanei, dovrebbero poter vivere il Natale con spensieratezza”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Sappiamo che accogliere un ragazzo in famiglia è una scelta importante. Ma sappiamo anche quanto sia grande il cuore dei manfredoniani. Non chiediamo gesti straordinari, ma la disponibilità a condividere ciò che rende speciale il Natale: una casa, una tavola, l’affetto e il piacere di stare insieme”.

“Sarebbe bellissimo vedere nascere nuovi legami di amicizia tra i nostri ragazzi e quelli ucraini”, aggiunge la Vicesindaca Cecilia Simone. “L’accoglienza è anche un’occasione di incontro tra culture, tradizioni e generazioni. Ci auguriamo che tante famiglie vogliano partecipare, rendendo questo Natale un’esperienza indimenticabile per tutti”.

L’Amministrazione comunale invita pertanto le famiglie interessate a manifestare la propria disponibilità contattando via mail la Segreteria del Sindaco del Comune di Manfredonia a: [email protected], che raccoglierà le adesioni per consentire, insieme alle associazioni promotrici, la definizione degli aspetti organizzativi necessari a garantire un soggiorno sereno e sicuro.

Perché il Natale è ancora più bello quando c’è qualcuno con cui condividerlo. E quest’anno, a Manfredonia, potrebbe esserci un posto in più a tavola.