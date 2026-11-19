Manfredonia: previsioni meteo per il 20 novembre 2026, giornata prevalentemente serena

A Manfredonia il 20 novembre 2026 cielo sereno per tutta la giornata, temperature tra 10°C e 19°C e brezze occidentali: il dettaglio orario.

Domani a Manfredonia si prospetta una giornata generalmente soleggiata e asciutta, con escursione termica marcata nelle ore più fredde della notte e della prima mattina. Venti da componenti occidentali, in attenuazione serale; nessuna precipitazione attesa. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura intorno a 16,4 °C (percepita 16,0 °C), umidità 72%, pressione 1008 hPa. Vento moderato da WNW a circa 3 m/s con raffiche fino a 8,4 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazione nulla (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno e calo termico evidente: temperatura sui 10,5 °C (percepita 9,5 °C), umidità 75%, pressione 1009 hPa. Vento debole da Ovest-Nordovest a 1,4 m/s, raffiche fino a 5,4 m/s. Condizioni asciutte, visibilità piena.

Mattina (06:00) — Cielo sereno con lieve aumento termico a 12,9 °C (percepita 12,4 °C). Umidità al 82% e pressione 1010 hPa. Vento debole da Ovest a 2,1 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno e temperatura in rapido aumento fino a 18,7 °C (percepita 18,4 °C). Umidità intorno al 69% e pressione 1012 hPa. Vento da Ovest a circa 3,7 m/s, raffiche fino a 9,4 m/s. Giornata che si presenta gradevole e asciutta.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno con la massima giornata prevista: 19,4 °C (percepita 18,9 °C), umidità 56% e pressione 1012 hPa. Vento più sostenuto da Ovest-Sudovest a 5,4 m/s, raffiche fino a 12,3 m/s: attenzione alle folate più forti durante le ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno; temperatura intorno a 18,8 °C (percepita 18,5 °C), umidità 65% e pressione 1013 hPa. Vento da Sud-Ovest a 4,1 m/s, raffiche fino a 9,5 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con possibile sensazione di vento sulle coste.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno e rapido calo termico fino a 14,7 °C (percepita 14,4 °C). Umidità 80% e pressione 1014 hPa. Vento debole da Ovest a 2,8 m/s, raffiche fino a 7,8 m/s. Serata asciutta con cielo limpido.

Sera (21:00) — Cielo sereno con temperature attorno a 14,1 °C (percepita 13,8 °C), umidità 85% e pressione 1015 hPa. Vento debole da Ovest a 1,5 m/s, raffiche fino a 5,1 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata a Manfredonia caratterizzata da cielo sereno per l'intero arco della giornata, massima attesa sui 19,4 °C a mezzogiorno e minima sui 10,5 °C nelle prime ore del mattino. Venti da ovest con raffiche più marcate attorno a 12 m/s nelle ore centrali. Nessuna precipitazione prevista (0 mm). Consigli: abbigliamento stratificato per la mattina/notte e una giacca leggera nelle ore centrali per le raffiche lungo costa.