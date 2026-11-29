Manfredonia - Meteo 30 novembre 2026: cielo coperto e temperature basse

A Manfredonia il 30 novembre 2026 giornata prevalentemente coperta, una debole pioggia a mezzogiorno e temperature tra 4°C e 9°C.

L'aria a Manfredonia per il 30 novembre 2026 resta fredda e stabile, con nuvolosità prevalente e qualche schiarita occasionale. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata: temperature basse, venti deboli e una possibilità contenuta di pioggia intorno a mezzogiorno.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) - Cielo con nubi sparse. Temperatura intorno a 5.4 °C (percepita 3.5 °C), umidità 97% e pressione 1025 hPa. Vento debole da nord-nordovest a circa 2.3 m/s, raffiche fino a 6.0 m/s. Visibilità buona: 10.000 m.

Prima mattina (03:00) - Cielo coperto e foschia/visibilità ridotta (circa 1.129 m). Temperatura 4.8 °C (percepita 3.2 °C), umidità ancora alta al 97% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole attorno a 1.9 m/s con raffiche fino a 5.2 m/s.

Mattina (06:00) - Persistono cielo coperto e visibilità ulteriormente ridotta (circa 719 m), possibile presenza di nebbia o nube bassa. Temperatura 4.4 °C (percepita 3.0 °C), umidità 97% e pressione 1024 hPa. Vento debole da nord a ~1.7 m/s, raffiche fino a ~4.6 m/s.

Mezza mattinata (09:00) - Cielo coperto ma con visibilità in ripresa (10.000 m). Temperatura in aumento a 8.3 °C (percepita 7.5 °C), umidità 84% e pressione 1025 hPa. Vento debole da nord (~1.7 m/s), raffiche fino a 5.2 m/s.

Mezzogiorno (12:00) - Possibile pioggia leggera: 0.14 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia bassa (pop ~20%). Temperatura massima del giorno intorno a 8.6 °C (percepita 7.2 °C), umidità 76% e pressione 1025 hPa. Vento debole da nord-nordovest a circa 2.4 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s. Nuvolosità molto estesa (circa 95%).

Primo pomeriggio (15:00) - Cielo molto coperto, precipitazioni improbabili dopo il mezzogiorno. Temperatura in lieve calo a 7.5 °C (percepita 7.5 °C), umidità 80% e pressione 1025 hPa. Vento molto debole (~1.3 m/s) con raffiche fino a 3.3 m/s. Visibilità buona (10.000 m).

Tardo pomeriggio (18:00) - Cielo coperto e aria più fredda: temperatura 4.9 °C (percepita 4.9 °C), umidità 95% e pressione 1026 hPa. Vento quasi calmo (~0.9 m/s), raffiche fino a 2.9 m/s. Visibilità limitata a circa 2.189 m.

Sera (21:00) - Cielo coperto con freddo notturno in avvio: temperatura minima intorno a 4.3 °C (percepita 4.3 °C), umidità 95% e pressione 1027 hPa. Vento debole attorno a 0.6 m/s, raffiche fino a 2.4 m/s. Visibilità bassa (circa 694 m), possibile formazione di nebbia o banchi di nubi bassi.

Riepilogo del giorno

Giornata del 30 novembre 2026 a Manfredonia caratterizzata da cielo prevalentemente coperto e temperature basse, con massima intorno a 8.6 °C e minima intorno a 4.3 °C. Venti generalmente deboli (0.6–2.4 m/s) con raffiche locali fino a ~6 m/s. Pressione elevata (1024–1027 hPa) che favorisce condizioni stabili; tuttavia è attesa una pioggia leggera a mezzogiorno (0.14 mm) e la visibilità potrà risultare ridotta nelle ore notturne e mattutine per foschia o nebbia. Consiglio: giacca calda e, se uscite a mezzogiorno, portare un riparo impermeabile leggero.