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Manfredonia, Comune all’opera nello spegnere l’incendio sviluppatosi negli accumuli di Cymodea

L’Amministrazione comunale di Manfredonia sta intervenendo per spegnere l’incendio sviluppatosi nei giorni scorsi negli accumuli di Cymodocea presenti sul Lungomare del Sole, nei pressi del Porto Turistico. La combustione ha provocato fumo e un odore acre avvertito nelle abitazioni vicine, causando disagi ai residenti.

La situazione è stata seguita attraverso continui sopralluoghi, effettuati anche nelle giornate di sabato e domenica, ai quali hanno preso parte l’assessora Mariarita Valentino, il dirigente architetto Michele Prencipe, l’ingegnere Francesco Damiano e la squadra manutenzione del Comune.

Questa mattina la squadra manutenzione ha installato una pompa autoadescante per procedere allo spegnimento della combustione, persistente nella parte inferiore degli accumuli anche in assenza di fiamme visibili. Le operazioni in corso stanno dando ottimi risultati e il monitoraggio continuo proseguirà anche nei prossimi giorni, per verificare l’evoluzione della situazione e l’efficacia dell’intervento.

L’attenzione dell’Amministrazione resta rivolta alla riduzione del disagio per i residenti, alla tutela dell’ambiente e alla cura del lungomare, patrimonio comune della città. La presenza costante sul posto e il lavoro coordinato degli uffici e degli operatori comunali accompagnano questo impegno.

L’assessora Mariarita Valentino ringrazia il dirigente, i tecnici e la squadra manutenzione per il lavoro svolto e per la disponibilità assicurata anche durante il fine settimana, sottolineando il valore di un’azione condivisa a tutela del territorio e del benessere della comunità.