Manfredonia, 22 novembre 2026: giornata variabile con nubi e qualche pioggia leggera
Previsioni per Manfredonia il 22 novembre 2026: temperature miti, cielo spesso nuvoloso e un breve piovasco nel pomeriggio; venti deboli con raffiche.
A cura di Redazione Meteo
21 novembre 2026 15:00
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Una giornata da seguire a Manfredonia: il 22 novembre 2026 offrirà alternanza tra schiarite e ampie coperture nuvolose, con un episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 13,2 °C; umidità 82%; pressione 1020 hPa.
- Vento: debole da WNW a 0,6 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.
- Visibilità: buona (10.000 m).
Prima mattina (03:00)
- Condizione: nubi sparse.
- Temperatura: 11,7 °C; umidità 85%; pressione 1019 hPa.
- Vento: molto debole da Ovest a 1,0 m/s, con raffiche fino a 3,9 m/s.
Mattina (06:00)
- Condizione: cielo coperto con visibilità leggermente ridotta.
- Temperatura: 12,6 °C; umidità 84%; pressione 1018 hPa.
- Vento: debole da Ovest-SO a 1,4 m/s, raffiche fino a 5,3 m/s.
- Visibilità: circa 7.844 m.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: cielo coperto; aumento delle nubi.
- Temperatura: 16,0 °C; umidità 81%; pressione 1017 hPa.
- Vento: debole da SSW a 2,8 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: cielo molto nuvoloso con probabilità accresciuta di precipitazioni isolate (pop 59%).
- Temperatura: 18,3 °C; umidità 77%; pressione 1014 hPa.
- Vento: debole da Sud a 2,9 m/s, raffiche fino a 7,6 m/s.
- Visibilità: ridotta intorno a 7.092 m.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera (accumulo segnalato 1,65 mm nelle 3 ore).
- Temperatura: 15,9 °C; umidità 93%; pressione 1010 hPa.
- Vento: debole da SSE a 2,9 m/s, raffiche fino a 7,9 m/s.
- Nota: episodio di pioggia lieve, utile portare un ombrello se si esce in questo orario.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse con umidità elevata.
- Temperatura: 17,2 °C; umidità 92%; pressione 1008 hPa.
- Vento: molto debole da Sud a 1,8 m/s, con raffiche fino a 7,7 m/s.
Sera (21:00)
- Condizione: nubi sparse, cielo a tratti velato.
- Temperatura: 15,2 °C; umidità 91%; pressione 1007 hPa.
- Vento: debole/moderato da WSW a 3,1 m/s, raffiche fino a 10,1 m/s.
Riepilogo del giorno
- Temperature miti: massima intorno a 18,3 °C, minima notturna intorno a 11,7 °C.
- Cielo: prevalenza di nuvolosità con fasi di copertura completa; possibili schiarite nelle ore serali.
- Precipitazioni: breve pioggia leggera nel primo pomeriggio (accumulo stimato 1,65 mm); probabilità aumentata già a mezzogiorno.
- Vento: in generale debole, ma con raffiche locali fino a ~10 m/s in serata.
Consiglio pratico: portare un ombrello per il pomeriggio e considerare capi leggeri impermeabili; complessivamente giornata fresca ma non fredda, con umidità elevata.