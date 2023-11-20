Attenti al luppolo! Il cambiamento climatico minaccia la produzione della birra

Il cambiamento climatico minaccia la produzione della birra in Europa. Questo Greta Thunberg non ce l’aveva detto!A causa dell'aumento delle temperature e della siccità si pronostica un'importante rid...

Il cambiamento climatico minaccia la produzione della birra in Europa. Questo Greta Thunberg non ce l’aveva detto!

A causa dell'aumento delle temperature e della siccità si pronostica un'importante riduzione della quantità e della qualità del luppolo nel giro di 30 anni.

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Birra a rischio per il cambiamento climatico

Nel 2050 la birra non avrà più lo stesso sapore e i prezzi saranno più elevati. A condurre lo studio un gruppo di ricercatori della Repubblica Ceca, che analizza i dati relativi alla produzione del luppolo tra il 1971 e il 2018 nelle regioni europee addette alla sua coltura, quali Germania, Slovacchia e Repubblica Ceca, scoprendo che rispetto a 30 anni fa, il luppolo, a causa del cambiamento climatico, inizia a maturare con 20 giorni di anticipo. Oltre a questo, il contenuto in alfa acidi, che conferiscono alla birra il suo tradizionale gusto amarognolo, si è ridotto dello 0.6 %. Sulla base di questi dati, è stato calcolato che entro e non oltre il 2050 la produzione del luppolo calerà del 4-18% e il suo contenuto di alfa acidi si ridurrà ancora del 20-30%.

La birra, nacque circa 6000 anni fa in Mesopotamia. Era conosciuta anche dagli antichi Greci che la consideravano una bevanda da barbari e al suo consumo preferivano quello del vino.

La birra è la bevanda più consumata dopo l’acqua e il tè. Ogni anno al mondo se ne bevono decine di miliardi di litri, ma il consumo pro-capite varia da Paese a Paese: nel 2019 in cima alla classifica c’era la Repubblica Ceca (14,3 litri), Lettonia (13,2), Moldavia (12,9) e Germania (12,8).

Cala il luppolo, lievitano i prezzi

I coltivatori di luppolo potrebbero essere costretti a modificare le pratiche di irrigazione e a spostare le piantagioni in luoghi più adatti alle nuove condizioni climatiche. Tali modifiche richiederanno sforzi economici significativi che si rifletteranno sui prezzi della birra. Gli amanti della birra si accorgeranno dell'impatto che il cambiamento climatico avrà sulla bevanda, sia nella qualità della bevanda che nel prezzo che aumenterà sensibilmente.