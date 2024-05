Uomini e Donne: Mario Cusitore beccato con Roberta Di Padua, la reazione di Ida Platano

Il trono di Ida Platano ha avuto uno degli epiloghi peggiori della storia di Uomini e Donne. L’ex tronista ha dovuto abbandonare il trono per l’assenza totale dei suoi corteggiatori. Mario Cusitore è stato eliminato dopo che la segnalazione che l’ha visto coinvolto si è rivelata vera mentre Pierpaolo Siano è andato via dopo aver accusato Ida Platano di averlo preso in giro. In studio, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai dichiarato la sua preferenza per Mario Cusitore anche se era palese ormai tutti. Dopo l’addio, lo speaker radiofonico di Napoli ha cercato di fare ammenda sui social dichiarando che i sentimenti per Ida erano veri. Un gesto che però non ha voluto esito positivo visto che l’ex tronista ha deciso di non concedergli una chance durante un ultimo confronto in studio.

Uomini e Donne, la reazione di Ida Platano all’incontro tra Roberta Di Padua e Mario Cusitore

Mario Cusitore è stato nuovamente oggetto di segnalazione dopo l’abbandono a Uomini e Donne. I fan continuano a sorvegliarlo e riportare sui social ogni suo avvistamento. Questa volta, l’uomo è stato beccato insieme a Roberta Di Padua, ex dama del dating show e fidanzata di Alessandro Vicinanza, ex compagno di Ida Platano. I due sono stati ospiti di un evento a Cassino dov’è apparsa un’incredibile sintonia tra di loro. Infatti, Mario Cusitore e Roberta si sono scambiati sorrisi e abbracci reciproci che hanno lasciato tutti di stucco. In tanti credono di trovare lo speaker radiofonico molto triste o addirittura sconsolato dopo la recente delusione invece è apparso sorridente insieme alla rivale proprio di Ida Platano. Non è mancata la replica di quest’ultima che ha pubblicato un video sui social con Fantozzi che grida: “Che figura di me..a”