Marisol si dovrà fermare dopo Amici 23: “Ho un problema”

Marisol è stata l’assoluta protagonista della finale di Amici 23 andata in onda ieri 18 maggio sui teleschermi di Canale 5. La ballerina ha vinto il girone di ballo battendo l’altro favorito Dustin. La donna ha incantato davvero tutti grazie alla sua bravura. Tuttavia, i più attenti non hanno potuto non notare una vistosa fascia presente sul ginocchio della ragazza. A rompere il silenzio sulla vicenda, c’ha pensato Marisol che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Verissimo poche ore prima della finale di Amici 23. La giovane ha parlato del suo problema di salute che la porterà a prendersi una pausa subito dopo la fine del programma condotto da Maria De Filippi.

Marisol si prende una pausa dopo la fine di Amici 23

Intervistata a Verissimo, Marisol ha svelato di avere un problema di salute che la costringerà a fermarsi subito dopo la finale di Amici 23. La giovane a Silvia Toffanin ha dichiarato le seguenti parole: “Il ginocchio non va molto bene. Infatti finito questo percorso mi prenderò cura del mio ginocchio per un po’ di tempo.” La ballerina ha detto che si prenderà una pausa in modo da ripartire più forte di prima. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Questo problema me lo porto avanti da un po’ quindi possiamo dire che metà del percorso l’ho passato stringendo i denti ma non mi pento di questo sforzo”. Un fatto di cui Marisol ha tenuto nascosto i telespettatori dimostrando una forza davvero invidiabile.