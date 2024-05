Tempesta d’amore news: una protagonista in codice rosso

Niente anticipazioni per Tempesta d’amore news, una protagonista finisce sotto i ferri in codice rosso. Durante la settimana prossima dal 20 al 24 Maggio Rete 4 trasmetterà, in mattinata, la celebre serie Tempesta d’amore. Una delle protagoniste si ferirà gravemente per un incidente provocato da Cristoph Saalfeld e da un altro uomo a lei molto vicina.

Tempesta d’amore anticipazioni, Eleni ferita gravemente finirà in ospedale

Ma vedrà Carolin e Vanessa che si baciano e capirà perchè la fidanzata si sta allontanando sempre di più. Josie e Paul si sposeranno, nello stesso momento in cui Leandler tornerà a Furstenhof senza aver avvisato nessuno.

LEGGI ANCHE: Canale 5 e la nuova soap turca The Family

Una delle protagoniste della soap rimarrà gravemente ferita in un incidente e sarà portata d’urgenza in ospedale per essere operata.

Tempesta d’amore, Eleni ferita gravemente

Sarà Eleni a essere ferita gravemente, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, le sue condizioni rimarranno molto critiche. Markus ed Alexandra si dispereranno per l’accaduto alla figlia e pregheranno affinché la situazione possa migliorare. Lo stesso Christoph spererà che la ragazza guarisca in fretta, lui a causare l’incidente.

Saalfeld si sentirà colpevole e offrirà addirittura di risarcire una specialista dagli Stati Uniti che guarisca Eleni, Alexandra non accetterà questo aiuto. La donna però si renderà conto di non avere possibilità di pagare le cure per la figlia. Vanessa soffrirà molto per la sua situazione sentimentale e si confiderà con Robert.

La ragazza lascerà Max che cercherà di riconquistarla, poi la vedrà mentre bacia Caroline. Josie e Paul riusciranno a coronare il loro sogno e sposarsi. Lenader Saalfel giungerà al Fürstenhof senza alcun preavviso per lavorare come medico ed avere un incontro con zio e nonno. Egli vorrebbe dare aiuto ad Alexandra, che non lo accetterà. Nei prossimi episodi entrerà un nuovo protagonista, Leander Saalfel, figlio di Alexander Saalfeld e Laura Maaler.