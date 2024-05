Canale 5 e la nuova soap turca The Family

Mediaset e Canale 5 trasmetteranno la nuova soap turca The Family, dopo la fine della stagione in corso. Saranno tre le

produzioni di origine turca che ci attenderanno. Secondo il portale di Davide Maggio una di queste verrà trasmessa al pomeriggio. Il suo titolo originale è Aile e il protagonista è già conosciuto dal pubblico italiano. Kivanc Tatlitug è il suo nome e si tratta di uno degli attori turchi più amati in Italia. Egli ha ricoperto ruoli per ‘La ragazza e l’ufficiale’, ‘Brave and Beautiful’, ‘Ultima chiamata per Istanbul’.

The Family anticipazioni, trama e cast

La serie turca, nuova per Mediaset, Aile racconterà di Aslan, il protagonista maschile, la cui famiglia è numerosa e gestisce una discoteca. Aslan mostra di essere un uomo ricco di astuzia e mistero. La sua vita verrà cambiata radicalmente da un incontro.

La psicologa Devin sconvolgerà la sua vita, una storia d’amore vissuta nel tormento. Lui infatti sembrerà nascondere qualcosa, ci saranno segreti e ombre, una situazione davvero complicata. The Family è stata trasmessa in Turchia l’anno scorso. Trenta episodi di centoventi minuti ciascuno la compongono. Arriveranno altre produzioni turche su Canale 5. Due serie stanno per arrivare, ma verranno trasmesse in prima serata.

Si tratta di La rosa della vendetta (Gulcemal) e Segreti di famiglia (Yargi). Kivanc Tatlitug, arriverà sempre su Canale 5 con My son, un film che scalda il cuore e racconta di un padre che dedica tutta la sua vita al figlio.