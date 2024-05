Andreas Muller ex di Amici corteggiato da Ballando con le stelle rivela: “A me lavorare piace tanto”

Andreas Muller è stato un grande protagonista di Amici. Il ragazzo ha vinto sia il talent ed ha partecipato nel programma di Maria De Filippi in veste di professionista. In questo frangente, il ballerino ha conosciuto anche l’amore. Infatti, da qualche tempo ha una storia d’amore con Verinica Pepararini, dalla quale da pochi mesi è diventato padre di due gemelline. Intervistato da Libero Magazine, Andreas Muller ha parlato dei suoi progetti futuri e della sua nuova vita da padre. Alla domanda, se fosse è interessato a Ballando con le stelle, l’ex ballerino di Amici ha dichiarato: “A me lavorare piace tanto, ho accettato mille sfide in questi anni, ho fatto addirittura la drag in un programma Rai, amo mettermi alla prova. Per tanti sono rimasto il ballerino ma io so che nel mentre ho fatto tantissme altre cose e che posso mettermi alla prova su molte altre cose ancora”.

Andreas Muller parla della gioia di diventare padre

Intervistato da Libero Magazine, Andreas Muller ha parlato anche della sua nuova vita da padre. Il ballerino è diventato genitore di due gemelline da Veronica Peparini. A tal proposito, l’uomo ha rivelato le seguenti parole: “E’ una cosa che volevamo tanto e quando vuoi fortemente diventare papà, una volta che ci riesci, la gioia è tanta, di più di quando arriva ma non te l’aspettavi. Io e Veronica l’abbiamo tanto cercata questa cosa, era molto voluta e ne parlavamo da tempo in realtà, sapere poi che non era una ma erano due femminucce è stato stupendo”. Alla domanda, se pensa al matrimonio con la sua compagna, il ballerino ha ammesso di non voler affrettare i tempi visto la nascita delle sue gemelline.