L’Erede verso il ritorno su Canale 5: cosa sappiamo ad oggi e dove eravamo rimasti

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L’Erede presto tornerà in onda su Canale 5 con nuovi episodi. Mediaset ha anticipato il ritorno della Serie Tv sul piccolo schermo attraverso un promo ufficiale. Al momento la data del nuovo debutto non è stata svelata, ma il ritorno è imminente. Una notizia che sicuramente renderà particolarmente felici i tanti fan dello sceneggiato, curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi, e quali risvolti avranno le vicende dei protagonisti.

Attraverso il promo si evince: “Le nuove puntate dell’Erede torneranno prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5”. Nel corso della seconda stagione si scoprirà finalmente cosa accadrà tra Serhat e Yıldız dopo la morte di Melek. I fan dello sceneggiato, prima di assistere agli episodi del secondo capitolo, attendono con fermento di scoprire come finirà la prima stagione, che è stata messa in sospeso dalla rete ammiraglia complice il ritorno di alcuni programmi di punta, tornati ad occupare il loro slot orario dopo la pausa estiva.

L’attesa sta per finire presto l’Erede tornerà di nuovo protagonista su Canale 5.