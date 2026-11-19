La casa da sogno di Veronica Peparini e Andreas Muller: dove vivono

Dopo l’arrivo delle gemelle Penelope e Ginevra e le nozze, i due ballerini hanno lasciato il vecchio appartamento per trasferirsi vicino all’accademia di famiglia.

Dopo l’arrivo delle gemelle Penelope e Ginevra nel 2024 e le nozze celebrate l’anno successivo, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno sentito l’esigenza di lasciarsi alle spalle il loro precedente appartamento romano, ormai troppo stretto per gestire la quotidianità di sei persone. La coppia ha così inaugurato nella primavera del 2026 una nuova abitazione nella Capitale, pensata su misura per accogliere non solo le due piccole di casa, ma anche Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio della coreografa con Fabrizio Prolli.

La scelta strategica: vivere a due passi dalla sala prove

Nonostante i tanti impegni professionali, i due ballerini non hanno mai preso in considerazione l’idea di allontanarsi da Roma, città in cui entrambi hanno consolidato le rispettive carriere dopo l’incontro avvenuto prima nelle sale private e poi negli studi di Amici. Per ridurre al minimo gli spostamenti quotidiani tra lavoro e vita privata, la scelta è ricaduta su una zona ben precisa: via Assisi. Una posizione tutt’altro che casuale, visto che l’immobile sorge proprio accanto alla "Trentanove Peparini", l’accademia di danza fondata da Giuliano Peparini in cui sia Veronica sia Andreas lavorano stabilmente. Una soluzione pratica che permette loro di conciliare gli allenamenti e l’insegnamento con la gestione dei figli, dopo mesi di ristrutturazioni impegnative e la vendita della vecchia casa.

Un open space luminoso tra toni neutri e design contemporaneo

Attraverso gli scatti e i video condivisi quotidianamente sui rispettivi profili Instagram, i fan della coppia hanno potuto sbirciare tra gli ambienti del nuovo appartamento, caratterizzato da metrature generose e da una grande luminosità garantita dalle ampie vetrate. Lo stile scelto punta su un’estetica contemporanea ed essenziale, giocata quasi interamente sulle sfumature calde del beige e dei toni neutri. Il cuore della zona giorno è un grande open space in cui dialogano una cucina moderna con isola centrale e un’area living dominata da un maxi divano marrone pensato per il relax di tutta la famiglia.

Il punto di forza: lo spazio esterno attrezzato

Accanto alla zona notte con diverse camere da letto e bagni funzionali alle esigenze di una famiglia numerosa, il vero fiore all’occhiello dell’abitazione si trova all’esterno. L’appartamento dispone infatti di un’ampia terrazza con affaccio panoramico sulla città, allestita come un vero e proprio salotto a cielo aperto. Grazie all’installazione di una pergola bioclimatica e di arredi dedicati, lo spazio esterno è stato progettato per essere sfruttato in qualsiasi stagione, regalando alla coppia e ai ragazzi un angolo riservato nel cuore di Roma.