JALISSE A SANREMO Jalisse, il grande ritorno a Sanremo dopo 30 anni? Stefano De Martino potrebbe cambiare le carte in tavola

Dopo decenni di candidature, esclusioni e appelli, il duo di “Fiumi di parole” torna a far parlare di sé in vista di Sanremo 2027.

Ci sono esclusioni che, con il passare degli anni, diventano quasi una tradizione. È il caso dei Jalisse, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che dopo aver conquistato il Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole non è più riuscito a tornare in gara sul palco dell'Ariston. Una lunga attesa diventata negli anni anche un piccolo fenomeno pop, tra ironia, meme e continui tentativi di riconquistare il Festival.

Adesso, però, qualcosa potrebbe cambiare. Il nome dei Jalisse è tornato al centro delle indiscrezioni legate alla prossima edizione della kermesse, affidata alla direzione artistica di Stefano De Martino. Proprio il nuovo direttore artistico sembra intenzionato a imprimere una svolta alla manifestazione, con un cast che punta a mescolare artisti affermati e nomi meno prevedibili.

Stefano De Martino annuncia i Jalisse a Sanremo?

La notizia che sta facendo discutere è quella di un possibile ritorno del duo, dopo ben tre decenni di assenza dalla competizione. Una prospettiva che avrebbe il sapore di una rivincita e che si inserirebbe perfettamente in un'edizione annunciata come particolarmente aperta alle sorprese.

Naturalmente, al momento non c'è alcuna conferma ufficiale della loro partecipazione. I nomi dei Big di Sanremo 2027 saranno infatti svelati l'11 dicembre, durante la serata di Sarà Sanremo, quando conosceremo finalmente il cast completo.

Nel frattempo, i Jalisse continuano a essere tra i protagonisti più curiosi del toto-nomi. E il pubblico si divide: c'è chi sogna di rivederli sul palco che li ha consacrati e chi si domanda se, dopo così tanti anni, il loro ritorno sarebbe davvero una delle sorprese più divertenti del Festival.

Una cosa è certa: se dovessero riuscire a tornare all'Ariston, la loro sarebbe una delle storie più simboliche della prossima edizione. Perché a volte, nello spettacolo come nella vita, non bisogna smettere di bussare alla stessa porta.