Istituto Alberghiero di Manfredonia, i genitori degli studenti: “Finalmente qualcosa si muove”

Nota dei genitori degli studenti dell’istituto alberghiero di Manfredonia.

“Noi e i nostri figli non possiamo non manifestare rincrescimento per gli ostacoli tecnici che hanno impedito fino ad oggi il mancato utilizzo delle cucine dell’istituto, tanto da non consentire il normale svolgimento delle lezioni. Nel contempo, però, dobbiamo prendere atto che finalmente qualcosa si sta muovendo e ringraziamo gli attori istituzionali che si sono fatti carico della questione. In particolare, ringraziamo il presidente della provincia di Foggia, la Asl ed il consigliere regionale Giandiego Gatta che si è fattivamente interessato del problema. Ci auguriamo tempi brevi per permettere ai nostri figli di accedere all’offerta formativa dell’istituto senza ulteriori disagi”.