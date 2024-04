Il Paradiso delle Signore spoiler, il protagonista farà una brutta fine!

Il Paradiso delle Signore e lo spoiler stanno appassionando i telespettatori fino all’ultima puntata dell’ottava stagione. La soap è già confermata con la nona stagione, si fermerà per l’estate e tornerà a settembre. Le ultime trame hanno evidenziato il rapporto tra Maria e Vito. La coppia aveva deciso di riprovarci. La stilista sempre mostrata molto confusa, ha ricevuto la proposta dalla Francia e ogni suo dubbio si è fortemente acceso.

Il Paradiso delle Signore, Maria trascorrerà romantici con Matteo

Matteo, inaspettatamente ha raggiunta Maria, che ha capito di provare qualcosa per lui. Ha così chiuso ogni rapporto con il suo fidanzato, gli ha dato indietro l’anello di fidanzamento. Nel frattempo la contessa ha deciso di aprire il suo cuore a Marcello.

Adelaide ha rivelato di amarlo e di voler vivere la loro storia alla luce del sole. Dopo mesi di distanza, la coppia si è ricongiunta. Nelle prossime puntate, che porteranno verso il finale di stagione, molti saranno i colpi di scena, soprattutto per uno dei protagonisti e il suo futuro.

Matteo verrà arrestato e la verità sulle mosse di Guarnieri verrà a galla?

Matteo è stato ricattato, in cambio del suo aiuto per salvare sua madre, il giovane ha convinto Marcello a firmare per l’affare Hoffer. Guarnieri vuole far cadere l’imprenditore, soprattutto agli occhi di Adelaide. Barbieri potrebbe tornare dalla Germania e poi scoprire che cosa ha fatto il suo rivale.

LEGGI ANCHE, A Un posto al sole un nuovo matrimonio è alle porte!

A quel punto, vendicarsi. Umberto sembra non avere un futuro tranquillo. I suoi inganni potrebbero infatti farlo finire definitivamente in galera. Il suo ritorno non è assicurato. Maria Puglisi ci sarà nella nona stagione?

Maria andrà in Francia e accetterà una proposta importante

Maria andrà in Francia per qualche tempo. Rimarrà per sempre o tornerà? La giovane ha intanto fatto sapere a Vito i suoi sentimenti e si è invece aperta a Matteo. Con lui ha iniziato una bellissima e romantica storia d’amore.

Il Paradiso delle signore si fermerà per tutta l’estate 2024. Le riprese di questo fortunato capitolo sono terminate e la fascia pomeridiana è stata un successo. I fan sperano che nei prossimi mesi estivi la Rai possa mandare in onda le repliche delle stagioni precedenti.