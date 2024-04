A Un posto al sole un nuovo matrimonio è alle porte!

Non abbiamo ancora dimenticato il matrimonio mancato tra Rossella e Riccardo (Mauro Racanati), che, a quanto mostrano le anticipazioni della soap partenopea, trasmessa da Rai 3 si riparlerà molto presto di nozze … e pe coincidenza saranno nella stessa famiglia!

Un posto al sole anticipazioni, tra Silvia e Michele è passione

Silvia (Luisa Amatucci) ha da poco ceduto alla passione con Michele (Alberto Rossi). Nulla è cambiato, nonostante ciò che è accaduto, la Graziani non ha voluto più pensare a quanto è successo ed è tornata con il fidanzato Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi).

Silvia, però sentirà di dover confidarsi con qualcuno e deciderà di farlo con Mariella (Antonella Prisco). La scelta non sarà la migliore, la Altieri farà molta fatica a tenere per sé il segreto rivelatole…

Tra Silvia e Giancarlo ci saranno molte incomprensioni

Silvia e Giancarlo avranno molte incomprensioni, la gelosia verso Saviani sarà una delle cause. Poi, qualcosa di inatteso scombussolerà la coppia. Giancarlo non avrà più voglia di sprecare tempo e, il rapporto tra lui e la sua compagna va troppo per le lunghe, sarà il momento di chiederle di sposarlo!

Il giornalista verrà subito a conoscenza della proposta nuziale… ed è inutile dire che rimarrà piuttosto deluso. Un altro matrimonio è alle porte, si farà? Lo scopriremo presto.