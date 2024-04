Il paradiso delle signore scoop, Marcello si avvicina alla verità

Il paradiso delle signore e lo scoop su Marcello mostrano quanto egli sia vicino alla verità. Umberto si è servito di Matteo ed è finito addirittura in prigione per danneggiarlo. Il losco affare con Hofer si è rivelato una truffa e Marcello Barbieri non intende più rischiare di perdere i soldi della sua amata Adelaide di Sant’Erasmo.

Il paradiso delle signore, Barbieri rassegnerà le dimissioni

Barbieri, dopo quanto è accaduto con l’affare Hofer, rassegnerà le dimissioni e non amministrerà più il patrimonio di Adelaide. Egli avvertirà Vittorio che non gestirà più le quote del Paradiso della Contessa. Guarnieri si proporrà come amministratore di Adelaide, Flora assisterà a tutto e si insospettirà dal comportamento del suo compagno.

Marcello parlerà con Flora e penserà che Umberto abbia organizzato la truffa. Così egli chiederà aiuto all’amica stilista per smascherare l’uomo. Lei riuscirà a trovare una prova decisiva: verrà a galla la verità? Verremo a conoscenza di tutto presto con Il paradiso delle signore e gli scoop.