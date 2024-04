Beautiful colpo di scena, anticipazioni americane, Sheila è viva!

Beautiful colpo di scena per la soap! Dalle anticipazioni americane scopriamo che Sheila Carter potrebbe essere ancora viva, i fan rimarranno con il fiato sospeso. Le trame della longeva e intrigante telenovela annunciano che i prossimi appuntamenti lasceranno i fan senza parole.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Sheila carter è viva

Chi crederà a ciò che vedrà nello schermo? Deacon avrà l’idea che la donna non sia morta e avvertirà subito suo figlio e poi Ridge. Vediamo insieme cosa succederà. Un colpo di scena movimenterà Beautiful,

le anticipazioni americane mostrano che tra Steffy e Sheila avverrà una dura colluttazione.

Le due antagoniste si prenderanno a botte fino a quando Steffy incidentalmente pugnalerà al petto la rivale. La donna sarà stesa a terra, priva di vita, quando l’arrivo dei medici confermeranno la sua morte. Il suo corpo mostrerà però delle stranezze e Deacon fermerà la cremazione.

Sheila Carter non ha dieci dita, Deacon il compagno della rossa lo noterà per primo

Deacon sarà dell’idea che, ancora una volta, Sheila ha preso in giro tutti. La Carter aveva una falange mancante, fatta amputare quando aveva finto la propria morte diversi mesi prima. Il marito di Steffy non sarà convinto e spiegherà la situazione a Ridge.

Leggi anche, Stasera in tv, c’è il derby italiano Milan-Roma

Non essendo ascoltato, Deacon, convinto di ciò che pensa, indagherà da solo. L’uomo cercherà di spiegare a tutti che Sheila è avvezza a mettere in scena siparietti di tale genere. Le anticipazioni americane di Beautiful mostrano che Finn dopo quanto è accaduto tra Steffy e la madre non la perdonerà.

II dottore crederà che la sua compagna sia un’assassina e che la madre, per quanto sia stata malvagia, non meritava di morire così. Steffy verrà distrutta, non era sua intenzione ucciderla. Il loro matrimonio quindi entrerà in una profonda crisi.