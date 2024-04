Il Paradiso delle Signore colpo di scena, Adelaide Vs Umberto

Il Paradiso delle Signore con un colpo di scena, sancirà il finale di stagione: Adelaide si metterà contro a Umberto. La contessa di Sant’Erasmo darà uno smacco inaspettato a Umberto inaspettato: che cosa accadrà. L’ottava stagione della soap opera italiana sta per terminare. Rimangono però tanti sono i colpi di scena attesi dai fan de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore trama finale stagione

Le ultime puntate dell’amata soap hanno mostrato vari momenti di svolta. L’ultima puntata dell’ottava serie è prevista per venerdì 3 maggio 2024 e i telespettatori desiderano conoscere che cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

LEGGI ANCHE, Endless Love anticipazioni al 27 aprile: Kemal non sporge denuncia

Adelaide di Sant’Erasmo è tornata a Milano dalla Svizzera e si è riavvicinata a Marcello Barbieri, dichiarandogli il suo amore. La contessa aiuterà, inoltre Matteo Portelli a uscire dal carcere, mettendosi contro Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni Adelaide aiuterà Matteo?

Marcello Barbieri verrà demolito dall’arresto del fratello Matteo Portelli. Egli andrà a trovarlo in carcere, per capire meglio che cosa sia successo. Il contabile del Paradiso potrebbe decidere di confessare la verità sui ricatti ricevuti da Umberto.

Marcello chiederà aiuto alla contessa. Così i due capiranno che dietro l’affare Hofer c’è proprio Umberto! Amareggiata e delusa dalla scorrettezza, la contessa farà guerra contro il cognato.

Adelaide potrebbe trovare un modo per riuscire a tirare fuori dal carcere Portelli

Non dimentichiamo che Adelaide ha molte amicizie interne alla Milano bene. Riuscirà quindi a dimostrare l’innocenza di Matteo e farlo tornare in libertà. Un’ulteriore conferma dell’amore che la contessa nutre per Marcello Barbieri.

Umberto non rimarrà a osservare la situazione impassibile. Il commendatore ha screditato Marcello agli occhi della cognata e della sua ex compagna. Adelaide non si è mai lasciata condizionare! Ora che farà?