Un posto al sole anticipazioni: Silvia e Michele saranno felici?

Silvia, nella soap Un posto al sole, è interpretata da Luisa Amatucci. Grazie a Un posto al sole e alle anticipazioni, sappiamo che la donna ha una love story con Giancarlo Todisco, interpretato dall’attore Alessandro D’Ambrosi. La comproprietaria del Caffè Vulcano sembra abbia un ritorno di fiamma con Michele Saviani, un tempo suo grande amore. Come continuerà la storia?

Giancarlo vorrebbe salire all’altare con Silvia

Giancarlo ha proposto a Silvia di diventare sua moglie, in Un posto al sole dicono le anticipazioni, lei è legata a Todisco da un vero e grande affetto. Per questo motivo, ha ascoltato la proposta e sta valutando che fare. Giancarlo si confronterà con Michele, che penserà di rinunciare alla donna e fare un passo indietro.

Il bancario, però, inizierà a percepire che la situazione non è chiara e nasconde qualche segreto. Di conseguenza cercherà di organizzare in fretta i preparativi del matrimonio. Purtroppo, le anticipazioni di Un posto al sole prospettano una strada chiusa per questo rapporto sentimentale. Silvia infatti, dopo avere risolto ogni dubbio e chiarito gli equivoci, deciderà chiaramente che fare e avrà le idee chiare.

Durante i primi dieci giorni di maggio, Silvia e Michele come molti fan di Un posto al sole attendono da tempo, si rimetteranno insieme. Raggiungeranno la felicità? Sembra sia così, anche se spaventerà parecchio la coppia una brutta avventura di cui sarà vittima Rossella (Giorgia Gianetiempo). Di che si tratterà?