Everywhere I Go anticipazioni, Selin riceve una chiamata sospetta: è una trappola!

Nella puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di tuffarsi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Prima di addentrarci nelle anticipazioni della prossima puntata di Everywhere I Go, ricapitoliamo brevemente gli eventi dell’episodio precedente.

Demir nota un altro misterioso pacchetto regalo sulla scrivania di Selin e decide di chiedere spiegazioni ad Azmiye riguardo alla lista completa delle consegne effettuate alla Artemim. Azmiye, presa dal panico, avverte le altre ragazze coinvolte. Leyla e Firuze decidono di intervenire, invitando a cena Selin e Demir. Nel tentativo di mantenere la pace tra i due, ora che le cose sembrano andare per il meglio, sperano di evitare ulteriori tensioni e litigi.

Anticipazioni Everywhere I Go, Ferruh rivela a Burak di aver trovato l’ex fidanzata di Demir

Nell’episodio del 30 aprile, dopo una cena un po’ movimentata con le sorelle Leyla e Firuze, Selin e Demir decidono di ballare un valzer in mezzo alla strada al ritorno a casa. Appena giunti a casa, Selin riceve una chiamata sul suo cellulare: un cliente desidera incontrarla nel suo albergo per discutere gli ultimi dettagli di un progetto. Geloso, Demir decide di accompagnarla e aspettarla nella hall.

Tuttavia, l’incontro si rivela essere una trappola: l’uomo ha prenotato la migliore camera d’albergo nella speranza che Selin ceda alle sue avances. Dopo questa spiacevole esperienza, Selin esce dall’albergo visibilmente sconvolta.

Nel frattempo, Ferruh rivela a Burak di aver trovato l’ex fidanzata di Demir, Eylul, gettando ulteriori ombre sul passato del protagonista. Come reagiranno Selin e Demir di fronte a queste nuove rivelazioni? Lo scopriremo nella prossima puntata di Everywhere I Go.