Anticipazioni Uomini e Donne, si baciano e scoppia una furiosa lite: aggiornamenti sulla ragazza del B&B

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna di Uomini e Donne, il protagonista sarà ancora una volta Daniele Paudice. Dopo aver detto addio a Valery, con la quale non è scattata la scintilla desiderata nonostante alti e bassi, Daniele si concentrerà su Gaia e Marika per fare una scelta consapevole.

Nella puntata di oggi, Daniele si ritroverà nuovamente al centro dell’attenzione mentre discute con entrambe le ragazze. Dopo aver baciato Marika e spiegato le sue motivazioni per non averlo fatto con Gaia a causa del suo ruolo di madre, Daniele organizzerà un’esterna con entrambe per approfondire il rapporto.

Anticipazioni Uomini e Donne, Tina e Gianni vogliono smascherare Mario

Tuttavia, in studio, durante la registrazione odierna, Daniele e Gaia si scontreranno a causa di una convinzione della corteggiatrice. Gaia esprimerà la sua preoccupazione di non piacere veramente a Daniele, il quale cercherà di rassicurarla e farle cambiare idea.

Oltre alle vicende amorose di Daniele, anche Mario Cusitore sarà al centro dell’attenzione. Tina Cipollari è convinta della veridicità della segnalazione riguardante Mario e la ragazza del B&B, nonostante l’alibi fornito da un amico. Nella puntata odierna, dopo un acceso confronto con Mario, Tina continuerà ad indagare sulla ragazza vista con il corteggiatore, con l’aiuto di Gianni Sperti, nel tentativo di far aprire gli occhi a Ida Platano, che sembra credere alla versione di Mario.