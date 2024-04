Parco Campi Diomedei: una storia di Impegno Ambientalista dei Verdi e di successivi compromessi politici



In risposta alle numerose opinioni emerse recentemente riguardo al Parco Campi Diomedei,

riteniamo sia importante fare una riflessione sulla storia e le battaglie che hanno segnato la

sua evoluzione. A partire dagli anni ’80 gruppi come i Verdi, rappresentati a Foggia da figure

come Annamaria Novelli, insieme a giovani professionisti riuniti intorno all’Università Verde

e storiche associazioni ambientaliste come il WWF, Centro Studi Naturalistici, Legambiente,

ecc. hanno combattuto strenuamente per proteggere questa area dalla completa

edificazione, sorte toccata poi a tante altre zone di Foggia.



Le battaglie si sono susseguite, sia all’interno del Consiglio Comunale, con interventi della

allora Consigliere dei Verdi, che attraverso comitati cittadini per la valorizzazione

archeologica dell’area, contrastando tentativi di compromesso che avrebbero compromesso

irrimediabilmente il territorio. Grazie a ricorsi legali e interventi presso il Ministero per i Beni

Culturali, l’area è stata finalmente protetta da vincoli che ne sanciscono l’inedificabilità.



Tuttavia, non sono mancate le criticità lungo il percorso. La volontà politica di escludere gli

ambientalisti dalla commissione del concorso internazionale del 2008 è stata un tradimento

dei principi progressisti e ambientalisti della Sinistra. Il progetto vincitore, ‘Contesti’, risultò

a nostro avviso privo di considerazioni ambientali condivise specie sulla tipologia delle

specie botaniche, per la sottovalutazione degli aspetti legati all’incremento della biodiversità

del parco, ha generato ulteriori controversie, così come il compromesso politico che ha

ridotto lo spazio destinato al parco per favorire altri interessi legati al morente Istituto

d’Incremento Ippico, che meriterebbe una destinazione in grado di favorirne il rilancio come

ex Ovile Nazionale o Masseria Giardino.



Durante il primo mandato del sindaco Landella, le complessità del progetto sono state

accentuate da divergenze politiche, con opposizioni anche all’interno del Consiglio

Comunale con il sostegno di esponenti politici locali che regionali e nazionali del M5S.



Tuttavia, l’intervento della Soprintendenza ha ulteriormente complicato la situazione,

bloccando i lavori e introducendo prescrizioni contestate.



Oggi, non possiamo ignorare che le molteplici criticità attuali non possono essere attribuite

all’amministrazione attuale, ma richiedono una riflessione sulle responsabilità politiche del

passato in particolare storicamente del PD e più recentemente del M5S.



È quindi necessario un confronto aperto tra l’attuale amministrazione e i Verdi, insieme alle

associazioni ambientaliste, per pianificare interventi mirati a rendere il parco fruibile e a

erogare nuovi servizi ecosistemici per i cittadini Foggiani.



Ufficio Stampa Europa Verde Foggia