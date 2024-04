Tempesta d’Amore anticipazioni, Vanessa combina un gran pasticcio: mille dubbi per Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Vanessa sembra aver finalmente accettato i suoi sentimenti per una donna, ma il suo atteggiamento azzardato durante una serata a casa di Hildegard e Alfons crea tensione tra lei e la sua amata. Mentre cerca di prendere la mano della sua compagna sotto il tavolo, finisce per combinare un pasticcio, lasciando Carolin confusa e ferita. Vanessa si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni e a spiegare il suo comportamento.

Nel frattempo, per Shirin è il giorno del verdetto sulla sua salute. Nonostante le speranze, riceve una diagnosi che non avrebbe voluto sentire. Fortunatamente, ha il sostegno del suo fidanzato Gerry, che la aiuta non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Insieme, cercano di adattarsi alla nuova realtà, affrontando le sfide che si presentano. Tuttavia, una discussione con Erik la porta a prendere una decisione rischiosa: raggiungere l’hotel da sola, ignorando i potenziali pericoli che potrebbe incontrare lungo il cammino.

Per Josie, invece, sembra esserci finalmente il sereno dopo la fine della relazione con Leon. Ha ritrovato l’amore con Paul e continua la sua ricerca dell’ingrediente segreto per le sue praline da presentare al concorso. Grazie al consiglio di Hildegard, Josie decide di unire il ramo di gelso nel braccialetto di Paul alla calendula, sperando di creare un risultato vincente. Paul, orgoglioso del lavoro della sua amata, la sorprende con un gesto romantico che la lascia senza parole. Sarà questa la svolta che Josie stava cercando nella sua carriera? La coppia sembra destinata a vivere un futuro luminoso insieme.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore, cosa sta succedendo tra Carolin e Vanessa?

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.