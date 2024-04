Endless Love anticipazioni al 27 aprile: Kemal non sporge denuncia

Ecco le anticipazioni di Endless Love al 27 aprile 2024. La barca di Salih è stata incendiata e Kemal deciderà di non denunciare Ozan, l’artefice del misfatto. Nel frattempo egli rassicurerà Nihan e dirà che, nonostante ci siano delle prove che attestino la sua colpevolezza, Ozan non verrà denunciato.

Kemal cercherà di incastrare Emir in ogni modo

Tarik scoprirà con delusione che chi doveva vendergli il nuovo negozio ha cambiato idea. Kemal cercherà di le prove necessarie per poter incastrare il suo rivale Emir. Tarik non vede l’ora di firmare il nuovo contratto per il suo negozio.

Kemal vorrà capire da cosa Nihan difenda il fratello e mentre Nihan e Kemal parleranno a casa, arriverà con gran sorpresa Asu pronta a brindare alla nuova abitazione. Nihan dovrà nascondersi e, per non farsi trovare, riuscirà a sgattaiolare via dall’appartamento.

Endless Love anticipazioni al 27 aprile, per il momento terminano, che accadrà ancora?

Salta la puntata della soap opera del 25 aprile

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche e non ci sarà spazio per la soap turca. Gli appuntamenti con Uomini e donne e con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Dalle ore 14.10, verrà trasmessa una puntata speciale della soap opera La Promessa. L’appuntamento Endless love tornerà il 26 aprile. Da tale data, Mediaset allungherà la soap turca al posto di U&D.