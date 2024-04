Un posto al sole al 3 maggio 2024, Guido incontrerà Claudia

Le anticipazioni di Un posto al sole al 3 maggio 2024 rivelano che Guido incontrerà Claudia, interpretata da Giada Desideri. Dopo molti anni di assenza la protagonista è tornata nel cast e incontra proprio Guido, Mariella diverrà gelosa.

Damiano verrà accusato e dovrà difendersi, Giulia cercherà di tranquillizzare Rosa. Niko rientrerà dalle vacanze e scoprirà che Manuela ha curato Jimmy, durante la sua assenza. Giada Desideri, dopo essere stata assente qualche anno, sarà l’ex fidanzata di Alberto Palladini.

Sasà tenterà di tranquillizzare la collega stia tranquilla

Damiano verrà accusato e sarà costretto a dimostrare la sua innocenza. Un posto al sole al 3 maggio 2024 mostrerà che Rosa non sarà tranquilla e Giulia le starà vicino. Ornella sarà accanto a sua figlia, mentre Renda si ritroverà nei guai, per la trappola ordita contro di lui.

Per Ferri e famiglia ci saranno problemi, Roberto e Ida litigheranno e l’accordo di Tommaso potrebbe andare in fumo. Silvia e Michele saranno sempre più vicini Giancarlo verrà infastidito. settimana, verranno Niko tornerà dalle vacanze all’estero e scoprirà che Manuela si è occupata di Jimmy, finchè lui non c’era.

Una volta rivisto l’avvocato Poggi, Manuela ne approfitterà per chiedere un parere legale al suo ex fidanzato, in merito a un progetto imprenditoriale che vorrebbe attuare. Claudia Costa era l’amante di Renato Poggi e in seguito la fidanzata di Alberto Palladini, quando la soap è iniziata. Dalla Terrazza si era trasferita in Argentina e ora è tornata a Napoli.