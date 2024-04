Terra amara anticipazioni puntata 2 maggio: un nuovo omicidio scuote Cukurova

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che il pubblico avranno modo di vedere giovedì 2 maggio in prima visione tv. Hakan apparirà preoccupato per la scomparsa di Zuleyha e dei suoi bambini. Per questo motivo, l’uomo chiederà a Fikret di aiutarlo a rintracciare la donna al più presto. Al momento della partenza, Zuleyha aveva detto a Cevriye di sorvegliare attentamente Azize. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la dolce nonnina approfitterà di un momento di distrazione della domestica con cui aveva discusso per allontanarsi dalla tenuta. Cevriye apparirà disperata quando si renderà conto della sua scomparsa.

Terra amara anticipazioni: Abdulkadir fredda Hamran con un colpo di pistola

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Cevriye chiederà aiuto a Gaffur per ritrovare Azize scomparsa misteriosamente nel nulla. Per questo motivo, il capomastro radunerà una squadra di braccianti per mettersi alla ricerca della nonnina. Alla villa, infatti, saranno tutti in pensiero per la strana scomparsa di Azize. Zuleyha, invece, si rifiuterà di parlare con Hakan. Ma ecco, che Fikret la convincerà a far pace con l’uomo e convincerla a tornare a casa visto la situazione pericolosa con Hamran. L’indomani, Ismail avvertirà Fikret che Ali Riza è andato a cercarlo al cotonificio. Il giovane e Cetin a questo punto correranno dall’uomo per convincerlo a deporre come l’assassino di Fekeli su commissione di Abdulkadir. Proprio quest’ultimo e Hakan riusciranno a rintracciare Hamran. I due uomini cercheranno di convincerlo di essere estranei alla morte di suo padre in Libano. Ma il giovane apparirà irremovibile, tanto che Abdulkadir sarà costretto a freddarlo con un colpo di pistola.