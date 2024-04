Il 1° maggio Rally della Pace a Zapponeta

Quest’anno saremo tutti a Zapponeta, per vivere un evento storico della nostra Azione Cattolica diocesana.

“Questa è casa tua!”. Ed è provvidenziale che ci si incontri per il Rally proprio il 01 maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore, papà di casa. Questo ricordo ci richiama all’impegno, ed anche la fatica di costruire un mondo dove ognuno possa seminare liberamente i propri talenti; lavorare per far fiorire il “noi” che si fa casa accogliente di ogni “io”; realizzare uno spazio in cui la fraternità e l’attenzione vicendevole custodiscano e facciano crescere i rapporti e le amicizie. Siamo entrati nell’ambientazione della riserva naturale con meraviglia e stupore, contemplando nello splendore del creato (e noi in Gargano siamo pienamente immersi) una strada privilegiata per arrivare al Signore e sentirci più fratelli, eredi della casa comune che tutti siamo chiamati a rispettare e trattare con amore, evitando ogni gesto che possa sfigurarne la bellezza. (Mons. Franco Moscone)